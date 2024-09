Max Verstappen e Sergio Perez foram pódio em Baku em 2023 (Foto: LISI NIESNER/ AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 16:06 • Baku (AZE)

Após um final de semana livre, a Fórmula 1 retorna as pistas no circuito de Baku, para o GP do Azerbaijão. Com o campeonato em aberto, não há nenhum piloto com vitória garantida. No entanto, entre todas as seis edições do GP, apenas um piloto conseguiu alcançar a P1 mais de uma vez: Sergio "Checo" Perez.

A desafiadora pista é marcada por incidentes e momentos agitados, com presença quase garantida de Safety Car. Assim, realizar uma boa performance na pista depende de muitos fatores e estratégias, mas também de um pouco de sorte.

O piloto da Red Bull, em seis corridas em Baku, garantiu o pódio em quatro oportunidades, sendo as mais recentes de 2021 a 2023, quando conquistou dois títulos e um segundo lugar. Ao todo, Checo acumulou um total de 115 pontos no GP do Azerbaijão.

A Red Bull é a maior vencedora do circuito de Baku (Foto: AFP)

Embora com o retrospecto favorável, na temporada atual, o mexicano não vem apresentando bons resultados, já que está fora de um pódio desde abril, no GP da China. No entanto, Checo Perez está positivo sobre a performance em Baku.

- Baku é sempre uma pista divertida, eu pessoalmente adoro correr lá, os circuitos de rua combinam com meu estilo e eu adoro me testar neles. Será interessante para nós vermos como o RB20 reage lá, os treinos serão especialmente importantes para nós e, depois, será uma questão de colocar em prática tudo o que aprendemos sobre o carro nas últimas semanas - comentou o piloto.

Com início da programação do GP do Azerbaijão na sexta-feira (13), com os treinos livres, a corrida principal acontece no domingo (15), às 8h (de Brasília), e terá trasmissão da Band. Vale lembrar que, na temporada atual, Max Verstappen ainda está na liderança com 303 pontos, apesar de não ter vitória desde junho, no GP da Espanha.