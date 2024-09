Verstappen diz ter ‘outras preocupações’, mas cogita nova parceria com Newey na F1

Verstappen foi especulado na Aston Martin (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/09/2024 - 18:14 • Rio de Janeiro (RJ)

Max Verstappen não fechou as portas para um possível retorno de parceria com Adrian Newey, que estará na parte técnica da Aston Martin a partir de 2025 — nem que isso represente uma saída da Red Bull e mudança para Silverstone. No entanto, o tricampeão mundial frisou ter outras preocupações na Fórmula 1 nesse instante.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Se dependesse somente da Aston Martin, o retorno da dupla Verstappen e Newey poderia ser o quanto antes. Mike Krack, chefe de equipe, afirmou que “as portas estão sempre abertas” para o neerlandês.

➡️ Quais são os desafios e estratégias dos pilotos para o GP do Azerbaijão?

Mas, neste momento, Verstappen admitiu que o foco é fazer a Red Bull voltar a recuperar desempenho na Fórmula 1. O neerlandês não vence desde o dia 23 de junho, quando foi realizado o GP da Espanha. Desde então, seis corridas, vencidas por Mercedes, McLaren e Ferrari.

“Tenho outras preocupações no momento, que já tomam muito da minha atenção. Estou trabalhando nisso nesse instante. Mas é algo que, talvez, possa pensar no futuro, não agora”, disse Verstappen.

“Adrian e eu temos um entendimento muito bom. Mandei mensagem a ele quando as notícias surgiram, claro, sabia que elas aconteceriam. Estou feliz por ele”, continuou.

Newey é o personagem com mais títulos na história da Fórmula 1, sendo responsável por 12 conquistas de pilotos e 13 Mundiais de Construtores, totalizando 25 taças. A expectativa é que o engenheiro possa conduzir a Aston Martin ao caminho das vitórias — tanto de corridas, como de campeonatos. Verstappen destacou o investimento que tem sido feito por Lawrence Stroll, dono da equipe localizada próxima ao lendário circuito de Silverstone, assim como “potencialmente” Newey fará o time dar um salto a partir do novo regulamento, que entra em vigência na temporada de 2026.

Adrian Newey foi anunciado pela Aston Martin (Foto: Divulgação / Aston Martin)

“Esse é um novo desafio. Sempre disse que amaria que ele ficasse, mas, agora, não tem mais volta. Então, estou empolgado por ver as pessoas procurando novos desafios. Conheço Lawrence, ele está fazendo de tudo para a Aston Martin ter sucesso. É muito compreensível querer Adrian”, comentou Verstappen.

“Não sei [se a Aston Martin vai crescer com o novo regulamento de 2026]. Trabalhei com ele [Newey] e sei a pessoa que é, o que é capaz de fazer. Acho que todo mundo gostaria de trabalhar com Adrian durante a carreira. Potencialmente, sim [a Aston Martin terá bom desempenho com o novo regulamento]”, encerrou.

A Fórmula 1 volta às pistas entre os dias 13 e 15 de setembro para o GP do Azerbaijão, em Baku.