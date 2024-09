Piastri ‘torce nariz’, mas entende que pode ajudar Norris e McLaren em 2024

Oscar Piastri chegou à McLaren em setembro de 2023 (Foto: AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 12/09/2024 - 14:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Oscar Piastri reconheceu que a McLaren tem mantido conversas para estabelecer ordens de equipe na reta final da temporada. O australiano admitiu ter um lado egoísta e prefere que não haja nenhuma interferência externa ao que acontece na pista. No entanto, apontou que este é um momento oportuno para essas discussões e que aceita ajudar Lando Norris a ser campeão da Fórmula 1 este ano.

- Sendo egoísta, prefiro que não tenha isso (ordens de equipe), mas estou muito ciente que não é tudo sobre mim e estou feliz em poder ajudar nesse ponto da temporada. Ainda precisamos de um pouco mais de conversas, mas acho que o ponto principal é que não será parar para Lando (passar) em todas as corridas. Não é assim que nenhum de nós, inclusive Lando, quer correr - disse Piastri.

A Red Bull começou o ano dando todo indício de que passearia pela F1 e levaria mais uma vez os títulos dos Construtores e de Pilotos — este com Max Verstappen. Mas do GP da Espanha para cá, o time apresentou uma queda exponencial de desempenho e já são seis corridas sem vitórias, o que abriu margem para a McLaren buscar a dupla conquista.

Entre os Construtores, a missão é mais simples. Com oito etapas para o final, o time de Woking reduziu a grande vantagem da Red Bull para somente 8 pontos — 446 x 438. Verstappen. entretanto, ainda tem uma folga considerável, com 62 pontos de frente para Norris. Apesar de ter encurtado a distância nos GPs dos Holanda e Itália, toda ajuda de Piastri será importante, mesmo com o britânico tendo o discurso de que não quer auxílio do companheiro.

O fato é que todo esse discurso de jogo de equipe surgiu após a etapa realizada em Monza, na qual Piastri atacou e superou Norris na primeira volta, assumindo a liderança. No entanto, o britânico caiu para o terceiro lugar ainda no giro inicial. Além disso, a Ferrari surpreendeu a dupla ao parar seus pilotos somente uma vez, o que deu a Charles Leclerc a liderança e, posteriormente, a vitória. A McLaren manteve em vigência a “regra papaia” e não ordenou a troca entre Piastri e Norris, o que renderia mais 3 pontos ao #4 — algo que deve ser diferente a partir de agora.

- É obvio que discutimos algumas coisas nos últimos dias. Como piloto, tenho meus próprios interesses e, claro, ordem de equipe não é algo divertido, mas digo que vejo um panorama muito maior do que o meu - disse Piastri à revista britânica Autosport.

Oscar Piastri e Lando Norris são os pilotos da McLaren na Fórmula 1 (Foto: Natalia Kolesnikova / AFP)

Se ainda existem alguns pontos a serem traçados para as ordens de equipe na McLaren, Piastri deixou claro que as atuais conversas já estabeleceram que a abordagem no GP da Itália teria sido diferente.

- Nesse cenário (em Monza), algumas coisas seriam diferentes. Naquelas circunstâncias, o que fiz foi certo. Fiz uma boa ultrapassagem, mas sair da curva em primeiro e terceiro não é algo que queremos como equipe. É preciso a cooperação de ambos para garantir que isso não aconteça novamente, mas foi tudo de acordo com as regras, não havia nada de errado com isso, o resultado após a curva não foi o que queríamos - revelou Piastri.

- Acho que o resultado final não foi consequência da primeira curva, pois a Ferrari deu um salto com a grande aposta na estratégia e se não fosse isso, teríamos sido primeiro e segundo - finalizou.

A Fórmula 1 retorna no GP do Azerbaijão, entre os dias 13 e 15 de setembro. Na sexta-feira (13), o treino livre 1 acontece às 6h30 (de Brasília), enquanto a segunda sessão está marcada para as 10h. No sábado (14), o TL3 abre o dia às 5h30, ao passo que a classificação será às 9h. Por fim, no domingo (15), os pilotos disputam a corrida em Monza a partir das 8h.