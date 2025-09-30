menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Sem vitórias na F1 2025, Ferrari recorre à ajuda do Papa

Leão XIV recebeu itens da equipe

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 30/09/2025
18:38
Atualizado há 4 minutos
Papa Leão XIV (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)
imagem cameraPapa Leão XIV (Foto: Alberto Pizzoli / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Ferrari ainda está sem vitórias na temporada de 2025 da F1. Em meio ao momento ruim da escuderia, John Elkann, presidente da equipe, entregou um volante e uma miniatura do carro esportivo ao Papa Leão XIV. O pontífice reagiu com surpresa ao receber o presente.

continua após a publicidade

Relacionadas

Com a presença de sua esposa, o empresário entregou nas mãos do Papa Leão XIV uma miniatura do SF90 XX Stradale, de 2023, além de um volante que teria sido usado por Charles Leclerc. O momento foi capturado pelo canal "Rome Reports".

— Este é um volante de verdade. Já foi usado — disse Jonh Elkann ao pontífice, em inglês.

Papa Leão XIV recebe volante da Ferrari (Foto: Reprodução / Rome Reports via Youtube
Papa Leão XIV recebe volante da Ferrari (Foto: Reprodução / Rome Reports via Youtube

— O volante é para lembrá-lo da sua paixão pela direção, para te ajudar a dirigir. E a miniatura é para a diversão — finalizou o empresário.

Conheça Singapura, palco da próxima etapa

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

continua após a publicidade

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias