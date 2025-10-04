F1: equipe de Bortoleto tira peça importante da Red Bull visando 2026
Audi tira segundo nome importante da equipe
A Red Bull, equipe de Max Verstappen na Fórmula 1 (F1), teve mais uma baixa importante. Dessa vez, os austríacos perderam o mecânico-chefe de Verstappen para a Audi, equipe que Gabriel Bortoleto defenderá em 2026 na F1.
Segundo o site "The Race", a nova equipe contratou Matt Caller, mecânico número um da Red Bull. O mecânico se junta ao projeto de 2026 da equipe, que assumirá a Sauber no próximo ano. A Audi também já havia tirado Jonathan Wheatley, que foi diretor esportivo da equipe austríaca.
Matt Caller chegou à Red Bull em 2015, como mecânico número dois. Em 2022, ele foi promovido ao primeiro posto, conquistando dois títulos de equipe e três de piloto. Ele trabalhou ao lado de Jonathan Wheatley no time austríaco.
Em 2026, a Audi estreia na F1 e terá Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como pilotos. A equipe assume a atual Sauber.
Conheça Singapura, palco da etapa
O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.
O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.
GP de Singapura de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV
SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV
DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
