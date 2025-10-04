menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

F1: equipe de Bortoleto tira peça importante da Red Bull visando 2026

Audi tira segundo nome importante da equipe

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
10:29
Carro da Audi para a F1 2026 (Foto: Reprodução / Audi)
imagem cameraCarro da Audi para a F1 2026 (Foto: Reprodução / Audi)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Red Bull, equipe de Max Verstappen na Fórmula 1 (F1), teve mais uma baixa importante. Dessa vez, os austríacos perderam o mecânico-chefe de Verstappen para a Audi, equipe que Gabriel Bortoleto defenderá em 2026 na F1.

Segundo o site "The Race", a nova equipe contratou Matt Caller, mecânico número um da Red Bull. O mecânico se junta ao projeto de 2026 da equipe, que assumirá a Sauber no próximo ano. A Audi também já havia tirado Jonathan Wheatley, que foi diretor esportivo da equipe austríaca.

Matt Caller chegou à Red Bull em 2015, como mecânico número dois. Em 2022, ele foi promovido ao primeiro posto, conquistando dois títulos de equipe e três de piloto. Ele trabalhou ao lado de Jonathan Wheatley no time austríaco.

Em 2026, a Audi estreia na F1 e terá Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg como pilotos. A equipe assume a atual Sauber.

Conheça Singapura, palco da etapa

O Grande Prêmio de Singapura teve a sua primeira edição na temporada de 2008 da F1. A corrrida foi a primeira noturna da categoria, que hoje tem mais cinco provas na parte da noite. É uma prova que pode reunir boas ultrapassagens.

O maior vencedor do circuito é Sebastian Vettel, com cinco vitórias. Em seguida, o inglês Lewis Hamilton anota quatro conquistas em Singapura, enquanto Fernando Alonso tem duas. Nas equipes, Mercedes, Red Bull e Ferrari empatam com quatro vitórias.

GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)
GP de Singapura de F1 (Foto: Clive Mason/Getty Images/Red Bull Content Pool)

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO
🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO
🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

