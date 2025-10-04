Bortoleto não acredita em bom resultado no GP de Singapura de F1

Gabriel Bortoleto não está muito otimista para o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 (F1). O brasileiro da Sauber irá largar da 16ª posição, após uma qualificação ruim. Para o piloto, a pista impossibilita ultrapassagens e, para se sair bem, é necessário um bom desempenho na classificação. A prova acontece neste domingo, às 9h (de Brasília).

— Acho difícil ultrapassar nessa pista, mas a gente vai tentar o nosso melhor, talvez uma estratégia diferente. Vamos ver o que é possível fazer. Infelizmente, quando não temos sorte na classificação, não tem muito o que fazer, a gente tem que aceitar e tentar o nosso melhor na corrida — disse Bortoleto em entrevista à "TV Band".

Gabriel Bortoleto no GP de Singapura de F1 (Foto: ROSLAN RAHMAN / AFP)

Bortoleto culpa bandeira amarela

Ao final do Q1, primeira parte da classificação, Pierre Gasly bateu e fez uma bandeira ser acionada. No momento da batida, Bortoleto estava na zona de eliminação e abrindo uma volta. Entretanto, a necessidade de reduzir a velocidade quando a bandeira é acionada, fez com que Gabriel Bortoleto perdesse a oportunidade de melhorar o tempo.

— Com a bandeira amarela você tem que tirar o pé, é a sua obrigação como piloto, se não, pode vir uma punição severa no dia seguinte, na corrida. Então, tive que tirar o pé. Quando vi que o Gasly estava na parede, foi uma pena porque era uma boa volta para colocar a gente facilmente no Q2 — lamentou.

GP de Singapura de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 3 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 6h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 10h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 4 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 6h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 10h | Band, BandSports e F1TV

DOMINGO, 5 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 9h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real