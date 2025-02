Depois de três anos sendo companheiro de Lewis Hamilton, George Russell vai dividir as atenções da Mercedes com o novato Andrea Kimi Antonelli. Em entrevista ao portal alemão "Sports.de", #63 afastou a possibilidade de que a juventude do italiano, de apenas 18 anos, possa atrapalhá-lo na temporada 2025 da Fórmula 1. Para o britânico, seu novo colega de equipe possui velocidade, o que o "mantém em alerta".

Antonelli é uma aposta alta da Mercedes para 2025, o que alçará Russell ao posto de piloto mais experiente da dupla. O italiano tem uma certa desconfiança sobre seu desempenho, após ter danificado seu carro durante os dois TL1 que participou em 2024, já que bateu na Itália e acertou um detrito durante a etapa da Cidade do México.

Isso sem contar a campanha da Fórmula 2, quando venceu duas corridas e foi sexto lugar no campeonato, mas muito distante da briga pelo título, conquistado por Gabriel Bortoleto. Vale destacar, ainda, que o planejamento da Mercedes o fez pular a F3, saindo diretamente da Fórmula Regional Europeia (FRECA).

Apesar de ainda jovem, Russell está na Fórmula 1 desde 2019 e está indo para sua sétima temporada. Assim, o piloto de 26 anos traçou um paralelo com a própria carreira e disse que não se sente mais rápido de quando tinha 18 anos. Para ele, a diferença desde então é somente a experiência.

- Acho que ele definitivamente vai me manter em alerta, não tenho dúvidas disso. Quando relembro meus 18 anos, não me sinto mais rápido hoje, me sinto mais experiente, sei como lidar com a pressão da Fórmula 1 e tudo que vem junto ao trabalhar com um time de 2000 pessoas. Em termos de velocidade, ou você tem, ou você não tem. Acho que ele tem, então dou a ele muito respeito - disse Russell, e completou:

- Vamos trabalhar bem como equipe, estou animado para ver o que ele pode alcançar. Mas nunca podemos ser inocentes, especialmente quando muitos novatos estão chegando, porque lembro de quando tinha esta idade e você carrega muito fogo dentro de si.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. O início da temporada 2025 está agendado para o GP da Austrália, nos dias 14-16 de março.

