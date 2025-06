Piloto da Ferrari critica novo regulamento da F1 previsto para 2026

Charles Leclerc manifestou insatisfação com o regulamento técnico da Fórmula 1 previsto para 2026. O piloto da Ferrari fez essas declarações nesta quinta-feira (26) durante sua passagem por Spielberg, na Áustria. Apesar das críticas, ele afirmou que espera ver evolução no projeto nos próximos meses.

A Ferrari ocupa atualmente a terceira posição no Mundial de Construtores com 183 pontos, atrás apenas de Mercedes e McLaren. A temporada 2025 já conta com dez corridas realizadas, enquanto as equipes começam a dividir atenção entre a competição atual e as mudanças regulatórias do próximo ano.

— Primeiras impressões? Digamos que não vai ser o carro de corrida mais divertido que já pilotei, mas ainda estamos em um momento em que o projeto é relativamente novo. Minha esperança se baseia no fato de que ele evoluirá muito nos próximos meses — afirmou Leclerc.

Leclerc admite que será um desafio

O piloto monegasco não escondeu seu descontentamento com as novas regras que substituirão o regulamento implementado em 2022.

— Não é segredo que acho que o regulamento para o próximo ano provavelmente será menos agradável para os pilotos. Então, sim, não sou um grande fã deles no momento, mas é assim que as coisas são. No fim das contas, acho que é um desafio, e eu adoraria o desafio de maximizar o potencial em um carro muito diferente do atual. Mas se eu gosto? Provavelmente não — declarou.

Leclerc revelou que o trabalho na fábrica de Maranello já está dividido igualmente entre a temporada atual e o desenvolvimento do carro para 2026. A equipe italiana dedica 50% dos recursos para cada projeto, equilibrando as demandas do presente com a preparação para o futuro.

O piloto da Ferrari reconhece o desafio de trabalhar com um regulamento diferente do atual, mesmo não sendo entusiasta das novas regras técnicas. A adaptação às mudanças faz parte da constante evolução da categoria, que passa por transformações regulatórias periódicas.

