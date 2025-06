Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, reconheceu que a equipe italiana não manteve em 2025 o mesmo padrão de trabalho do ano anterior, o que resultou no atual déficit de 191 pontos para a líder McLaren no Mundial de Construtores da Fórmula 1. A declaração foi feita nesta quarta-feira (25), durante avaliação do desempenho da escuderia, que ocupa a terceira posição na classificação, atrás também da Red Bull e Mercedes.

continua após a publicidade

➡️ F1: nova equipe mira em Felipe Drugovich e Valtteri Bottas

A Ferrari começou a temporada com a intenção de disputar o título, assim como as demais equipes de ponta. Problemas em diversas corridas, incluindo a desclassificação no Grande Prêmio da China, comprometeram o desempenho da equipe italiana.

— O objetivo inicial era lutar pelo campeonato. Mas acho que, se isso serve para nós, também serve para McLaren, Red Bull e Mercedes — disse Vasseur. —No início da temporada, todos temos vontade de lutar pelo campeonato. Acho que se você comparar com minhas expectativas, provavelmente a McLaren está um passo à frente em relação às outras. E não fizemos um bom trabalho — afirmou.

continua após a publicidade

O dirigente francês apontou que a Ferrari não conseguiu manter a qualidade de trabalho demonstrada em 2024. A desclassificação no GP da China, realizado em Xangai, representou um momento decisivo para a equipe na atual temporada.

— Falando sobre nós, Ferrari, não fizemos um bom trabalho em algumas corridas. E tivemos a desclassificação na China — declarou. — Estávamos 60 pontos atrás de Red Bull e Mercedes naquele momento. No geral, acho que conseguimos uma recuperação decente, ao menos em comparação a Red Bull e Mercedes — disse.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Ferrari reconhece superioridade de rival

A diferença entre McLaren e Ferrari na temporada passada foi de apenas 14 pontos, com a equipe britânica conquistando o título. Vasseur reconheceu que a McLaren mantém vantagem significativa em 2025.

— Em relação à McLaren, eles ainda estão um passo à frente. Significa que precisamos continuar tentando fazer um trabalho melhor a cada dia. Tive a sensação, em alguns momentos desse ano, que perdemos oportunidades e não estivemos no mesmo nível de trabalho do ano passado, digamos. E claramente precisamos melhorar nisso — afirmou.

A Ferrari busca evoluir para as próximas etapas do campeonato, aplicando lições aprendidas com a disputa acirrada de 2024. Vasseur destacou a importância de não desperdiçar pontos ao longo da temporada.

— Se você quer vencer o campeonato — e isso é uma boa lição de 2024 —, não pode deixar pontos pelo caminho. No ano passado, tivemos um abandono duplo no Canadá, outras etapas com abandonos e problemas, e é onde precisamos melhorar. Mas ainda estamos atrás da McLaren. O objetivo é ser o primeiro, mas acho que evoluímos do início da temporada até aqui — disse o chefe da Ferrari.