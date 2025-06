Chefe da Red Bull: ‘A melhor maneira de ser impopular na F1 é vencer’

Christian Horner, chefe da Red Bull na Fórmula 1, admitiu que sua postura exigente e mentalidade focada em resultados o tornaram uma figura polarizadora no esporte. Em entrevista ao site "PlanetF1", nesta quarta-feira (25), o dirigente britânico, que comanda a equipe austríaca desde 2005, afirmou estar confortável com essa percepção.

continua após a publicidade

➡️ Chefe da Ferrari admite falhas que afastaram equipe da briga pelo título na F1

— É inevitável: você não vai conseguir agradar todo mundo. As coisas se desenrolam na mídia, mas sempre fui a mesma pessoa e trabalhei do meu jeito. Dou 100% e espero o mesmo de todos. Mas, às vezes, isso faz com que você se torne impopular entre os rivais — declarou Horner.

O comandante da Red Bull explicou que sua abordagem sempre priorizou conquistas, independentemente da popularidade. A visibilidade dos chefes de equipe aumentou nos últimos anos devido às redes sociais e à série documental "Drive to Survive", da Netflix.

continua após a publicidade

Equipe não tem a simpatia dos britânicos

Horner mencionou que a Red Bull, mesmo sediada em Milton Keynes, próximo ao circuito de Silverstone, enfrenta resistência do público britânico por ser de propriedade austríaca e por seus pilotos frequentemente superarem competidores locais.

— Somos uma equipe de propriedade austríaca, mas com base em Milton Keynes, bem perto de Silverstone. Nunca fomos exatamente os favoritos da casa — explicou o dirigente.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A equipe não conta com pilotos britânicos em seu time principal desde a saída de David Coulthard. A Red Bull conquistou quatro títulos com Sebastian Vettel, que venceu Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Posteriormente, Max Verstappen também superou Lewis em 2021, além de Lando Norris e George Russell na temporada passada.

— A melhor maneira de ser impopular nesse esporte é vencer. E temos feito bastante disso nos últimos anos — afirmou Horner.

O chefe da Red Bull reforçou que o desempenho competitivo permanece como prioridade para a equipe.

— O objetivo sempre foi vencer, e é isso que continuamos fazendo — concluiu.