F1: Franco Colapinto bate em teste da Pirelli na Hungria, mas escapa de lesões

Franco Colapinto sofreu um acidente na curva 11 do circuito de Hungaroring

Franco Colapinto, da Alpine, durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
A Alpine utilizou as redes sociais para confirmar, na manhã desta quarta-feira (6), que Franco Colapinto sofreu um acidente durante os testes da Pirelli em Hungaroring. O argentino foi levado ao centro médico e, apesar de a batida ter sido forte, está bem. A equipe da Fórmula 1 não explicou a causa do incidente.

➡️ Lewis Hamilton repensa futuro na Ferrari na F1 2025: ‘Espero voltar’

A Fórmula 1 partiu para as férias de verão após o GP da Hungria, que aconteceu no último domingo (3). Antes disso, no entanto, a Pirelli organizou uma sessão no circuito de Hungaroring para fazer alguns testes com foco no desenvolvimento dos pneus de 2026. Na terça-feira (5), McLaren, Alpine e Racing Bulls foram para a pista com Lando Norris, Paul Aron e Liam Lawson, respectivamente.

O segundo dia de testes começou na manhã de quarta-feira (6), e o cronograma contava com Colapinto, Pierre Gasly e Charles Leclerc. O piloto argentino, por sua vez, teve de encerrar as atividades antes do esperado após bater o carro na curva 11.

— Atualização da equipe. Durante o segundo dia de testes de pneus da Pirelli em Hungaroring esta manhã, Franco Colapinto sofreu um acidente na Curva 11. Franco foi avaliado no local no centro médico e está bem — disse o comunicado da Alpine.

A equipe não informou se o acidente foi causado por um problema no carro, nos pneus, ou se foi uma falha por parte do piloto. Desde que assumiu o lugar de Jack Doohan no GP da Emília-Romanha, no entanto, Colapinto não conseguiu se encaixar na Alpine. Além dos fortes acidentes nas classificações em Ímola e na Inglaterra, o argentino continua zerado no Mundial de Pilotos.

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

Kick Sauber's Brazilian driver Gabriel Bortoleto and Alpine's Argentinian driver Franco Colapinto drive during the second practice session at the Hungaroring race track near Budapest, Hungary, on August 1, 2025, ahead of the Formula One Hungarian Grand Prix. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Gabriel Bortoleto e Franco Colapinto durante GP da Hungria na F1 2025 (Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

