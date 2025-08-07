A Alpine utilizou as redes sociais para confirmar, na manhã desta quarta-feira (6), que Franco Colapinto sofreu um acidente durante os testes da Pirelli em Hungaroring. O argentino foi levado ao centro médico e, apesar de a batida ter sido forte, está bem. A equipe da Fórmula 1 não explicou a causa do incidente.

A Fórmula 1 partiu para as férias de verão após o GP da Hungria, que aconteceu no último domingo (3). Antes disso, no entanto, a Pirelli organizou uma sessão no circuito de Hungaroring para fazer alguns testes com foco no desenvolvimento dos pneus de 2026. Na terça-feira (5), McLaren, Alpine e Racing Bulls foram para a pista com Lando Norris, Paul Aron e Liam Lawson, respectivamente.

O segundo dia de testes começou na manhã de quarta-feira (6), e o cronograma contava com Colapinto, Pierre Gasly e Charles Leclerc. O piloto argentino, por sua vez, teve de encerrar as atividades antes do esperado após bater o carro na curva 11.

— Atualização da equipe. Durante o segundo dia de testes de pneus da Pirelli em Hungaroring esta manhã, Franco Colapinto sofreu um acidente na Curva 11. Franco foi avaliado no local no centro médico e está bem — disse o comunicado da Alpine.

A equipe não informou se o acidente foi causado por um problema no carro, nos pneus, ou se foi uma falha por parte do piloto. Desde que assumiu o lugar de Jack Doohan no GP da Emília-Romanha, no entanto, Colapinto não conseguiu se encaixar na Alpine. Além dos fortes acidentes nas classificações em Ímola e na Inglaterra, o argentino continua zerado no Mundial de Pilotos.

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.