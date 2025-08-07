A Fórmula 1 chegou ao recesso de meio de temporada com o Mundial de Pilotos em aberto. Após o GP da Hungria do último fim de semana, Lando Norris entra nesta pausa em seu momento mais positivo do ano. Embora a disputa entre os pilotos da McLaren esteja acirrada na F1 2025, Oscar Piastri está convencido de que a "resposta" do britânico nas últimas etapas não se trata de algo mais que circunstancial.

Apesar de Norris ter vencido três das últimas quatro provas, Piastri aponta que as vitórias não foram assim tão definitivas. Na Hungria, por exemplo, largou em terceiro e caiu para quinto. Mas a estratégia funcionou e, no fim das contas, serviu de pulo do gato.

— A maior liderança do ano foi de 23 pontos e não chega a menos de dez pontos há quase dez corridas. Não estou incomodado com isso. Seria legal ter marcado mais pontos, mas não creio que seja necessariamente uma tendência. Por apenas 1s que essa tendência não terminou o GP da Hungria de maneira bastante diferente — disse Piastri.

A verdade, no entanto, é que chegou a oito após o GP da Inglaterra, além de ser de nove pontos agora. O que não aconteceu foi diminuir de sete, distância que colocaria Norris na frente com a vitória na corrida seguinte, independente do resultado de Piastri. Apesar disso, o australiano não vê a suposta crescente do companheiro como problema.

— Se algumas coisas tivessem acontecido diferente nas últimas corridas, o panorama seria totalmente outro, mas é assim que funciona com quase todas as corridas e campeonatos. Não estou preocupado com isso — garantiu.

Lando Norris comemora vitória no GP da Hungria na F1 2025 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

McLaren se mantém na vantagem da F1

Líder desde o GP da Arábia Saudita, Piastri não precisou se preocupar com pilotos de outras equipes no Mundial de Pilotos até o momento. A força da dupla da McLaren, inclusive, colocou a "Papaya" no topo disparado entre os construtores. Sobre a disputa contra Norris, Oscar voltou a exaltar o duelo para o vem por aí: mais dez provas após as curtas férias.

— O ritmo da primeira metade do ano foi muito forte e está muito bom ainda nas últimas corridas. Sinto que fiz um monte de corridas fortíssimas e que a luta está próxima. Espero mais do mesmo depois do recesso — finalizou.

A Fórmula 1 volta às pistas apenas entre os dias 29 e 31 de agosto, após o fim do recesso, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.