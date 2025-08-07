Leclerc defende Lewis Hamilton e prevê futuro na F1: ‘Vai voltar mais forte’

Charles Leclerc saiu em defesa de Lewis Hamilton após o GP da Hungria, que aconteceu no último domingo (3). O heptacampeão mundial foi eliminado ainda no Q2 e sequer cruzou a linha de chegada na zona de pontos. Com isso, após mais uma etapa frustrante na F1 2025, o monegasco saiu em defesa do heptacampeão e afirmou que o companheiro de equipe voltará mais forte na Fórmula 1.

continua após a publicidade

➡️ Lewis Hamilton repensa futuro na Ferrari na F1 2025: ‘Espero voltar’

O GP da Hungria, 14ª etapa da temporada, foi a última corrida antes de a F1 partir para as tradicionais férias de verão. Na passagem por Hungaroring, a Ferrari viveu cenários distintos com os pilotos. Enquanto Leclerc cravou a pole-position e brigou pela vitória - antes de perder rendimento por um problema no chassi da SF-25 -, Hamilton sequer avançou para o Q3 e terminou a corrida em um discreto 12º lugar.

Leclerc defende Hamilton na F1

Após a classificação, Hamilton se chamou de inútil e sugeriu uma mudança na dupla de pilotos da Ferrari. Depois da corrida, manteve o discurso pessimista e disse que não gosta do que acontece nos bastidores da equipe italiana. Leclerc, no entanto, minimizou a situação do heptacampeão e disse que o #44 vai voltar mais forte a partir do GP da Holanda.

continua após a publicidade

— Somos uma equipe e por mais que minha vontade seja superar Lewis, também quero que nós dois tenhamos sucesso na Ferrari. O fim de semana não foi fácil para Lewis, mas não tenho dúvidas de que isso foi um caso isolado. Ele certamente vai voltar mais forte para fazer uma segunda parte de temporada mais positiva — finalizou Leclerc.

Charles Leclerc já somou 151 pontos e está 42 pontos à frente de Hamilton (109) na disputa interna na Ferrari. A equipe conquistou cinco pódios na temporada, todos com o monegasco.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Depois do GP da Hungria, a Fórmula 1 volta às pistas apenas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.