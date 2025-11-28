Veja como foi a classificação da sprint do GP do Catar de F1

Com o título de pilotos em aberto, a Fórmula 1 (F1) chega ao Catar para a 23ª etapa da temporada. A primeira sessão valendo pontos é a corrida sprint, neste sábado (29). A prova teve o grid formado nesta sexta-feira, com a classificação sprint.

➡️ Piastri supera Norris na classificação sprint do Catar; Bortoleto é 13º na F1

🟢 ATUALIZAÇÃO: Classificação sprint encerrada. Piastri é pole!

Como foi a classificação sprint do GP do Catar de F1

SQ3

🏁 QUALI ENCERRADO: Piastri marca 1:20.055 e largará da primeira posição. Russell foi o segundo e Lando Norris o terceiro. Postulante ao título, Verstappen larga somente da 6º posição



0 min - PIASTRI FAZ A VOLTA MAIS RÁPIDA E É O POLE!



1 min - Os pilotos abrem a última volta



3 min - Piastri marca o tempo mais rápido e assume a liderança. Norris é segundo



4 min - Russell marca o melhor tempo com 1:20.528



🟢 15h05 - SQ3 da Classificação sprint iniciado!

SQ2

🏁 SQ2 ENCERRADO: Norris, Piastri e Verstappen são o top-3. Bortoleto é eliminado e largará da sprint da 13ª posição.

ELIMINADOS: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon



0 min - O top-3 está assim: Norris, Piastri e Verstappen. Bortoleto segue na zona de eliminação



2 min - Bortoleto faz primeiras voltas e está na zona de eliminação



4 min - Norris salta para a primeira posição, seguido de Piastri



5 min - Verstappen está se antecipando e saindo mais cedo que costuma



6 min - Verstappen marca a primeira volta e vai para 1º com o 1:21.295



8 min - A FIA julgou que não há ação necessária para o incidente envolvendo Norris e Verstappen



🟢 14h49 - SQ2 da Classificação sprint iniciado!



14h46 - Verstappen e Norris tiveram um incidente anotado pela FIA. Aparentemente, um dos pilotos atrapalhou outro

SQ1

🏁 SQ1 ENCERRADO! Verstappen lidera com 1:21.172. Bortoleto é 12º

ELIMINADOS: Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly e Colapinto



1 min - Alonso assume a 1ª posição



1 min - Piastri volta a liderar com 1:21.286. Norris é segundo e Verstappen é terceiro



2 min - Bortoleto marca 1:21.754 e vai para a 4º posição



5 MIN PARA O FIM: Verstappen é o primeiro com 1:21.494. Depois vem Norris e Piastri. Bortoleto é 10º



6 min - Bortoleto marca a sua primeira volta com 1:22.319, agora é 7º



7 min - Norris supera Verstappen 1:21.621



8 min - Verstappen marca 1:22.258, volta mais rápida até o momento



10 min - Os primeiros pilotos começam a sair dos boxes. Verstappen já abre volta



🟢 14h30 - Classificação sprint iniciada!



14h25 - Faltam cinco minutos para o início do quali sprint!



14h22 - É a última corrida sprint do ano, valendo 8 pontos para o líder



14h15 - ➡️ Oscar Piastri liderou o único treino da etapa. Leia no Lance!



14h10 - Sessão não iniciada

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real