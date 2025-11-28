menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Veja como foi a classificação da sprint do GP do Catar de F1

Etapa é a 23ª e última sprint da F1

Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 28/11/2025
14:14
Atualizado há 2 minutos
Oscar Piastri durante o único treino livre do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)
Oscar Piastri durante o único treino livre do GP do Catar de F1 (Foto: Andrej Isakovic / AFP)
Com o título de pilotos em aberto, a Fórmula 1 (F1) chega ao Catar para a 23ª etapa da temporada. A primeira sessão valendo pontos é a corrida sprint, neste sábado (29). A prova teve o grid formado nesta sexta-feira, com a classificação sprint.

🟢 ATUALIZAÇÃO: Classificação sprint encerrada. Piastri é pole!

Como foi a classificação sprint do GP do Catar de F1

SQ3

🏁 QUALI ENCERRADO: Piastri marca 1:20.055 e largará da primeira posição. Russell foi o segundo e Lando Norris o terceiro. Postulante ao título, Verstappen larga somente da 6º posição

0 min - PIASTRI FAZ A VOLTA MAIS RÁPIDA E É O POLE!

1 min - Os pilotos abrem a última volta

3 min - Piastri marca o tempo mais rápido e assume a liderança. Norris é segundo

4 min - Russell marca o melhor tempo com 1:20.528

🟢 15h05 - SQ3 da Classificação sprint iniciado!

SQ2

🏁 SQ2 ENCERRADO: Norris, Piastri e Verstappen são o top-3. Bortoleto é eliminado e largará da sprint da 13ª posição.
ELIMINADOS: Hadjar, Bearman, Bortoleto, Hulkenberg e Ocon

0 min - O top-3 está assim: Norris, Piastri e Verstappen. Bortoleto segue na zona de eliminação

2 min - Bortoleto faz primeiras voltas e está na zona de eliminação

4 min - Norris salta para a primeira posição, seguido de Piastri

5 min - Verstappen está se antecipando e saindo mais cedo que costuma

6 min - Verstappen marca a primeira volta e vai para 1º com o 1:21.295

8 min - A FIA julgou que não há ação necessária para o incidente envolvendo Norris e Verstappen

🟢 14h49 - SQ2 da Classificação sprint iniciado!

14h46 - Verstappen e Norris tiveram um incidente anotado pela FIA. Aparentemente, um dos pilotos atrapalhou outro

SQ1

🏁 SQ1 ENCERRADO! Verstappen lidera com 1:21.172. Bortoleto é 12º
ELIMINADOS: Stroll, Lawson, Hamilton, Gasly e Colapinto

1 min - Alonso assume a 1ª posição

1 min - Piastri volta a liderar com 1:21.286. Norris é segundo e Verstappen é terceiro

2 min - Bortoleto marca 1:21.754 e vai para a 4º posição

5 MIN PARA O FIM: Verstappen é o primeiro com 1:21.494. Depois vem Norris e Piastri. Bortoleto é 10º

6 min - Bortoleto marca a sua primeira volta com 1:22.319, agora é 7º

7 min - Norris supera Verstappen 1:21.621

8 min - Verstappen marca 1:22.258, volta mais rápida até o momento

10 min - Os primeiros pilotos começam a sair dos boxes. Verstappen já abre volta

🟢 14h30 - Classificação sprint iniciada!

14h25 - Faltam cinco minutos para o início do quali sprint!

14h22 - É a última corrida sprint do ano, valendo 8 pontos para o líder

14h15 - ➡️ Oscar Piastri liderou o único treino da etapa. Leia no Lance!

14h10 - Sessão não iniciada

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

