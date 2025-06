Após pontuar pela segunda vez consecutiva com o deficiente carro da Sauber, Nico Hülkenberg admitiu que a equipe conseguiu dar um passo à frente na F1. Quinto colocado no GP da Espanha, o alemão foi ao oitavo posto no GP do Canadá, no último fim de semana, e contribuiu com quatro tentos valiosos no Mundial de Construtores — e tudo depois de uma ‘ajudinha’ de Franco Colapinto e Alexander Albon.

Após a etapa de Montreal, um sorridente Hülkenberg explicou que acabou beneficiado pela batalha entre os pilotos de Alpine e Williams, que aconteceu logo à frente na pista. Enquanto um se preocupava com o outro, Nico colocou o carro de lado e tirou os dois do caminho, o que se provou vital em uma corrida de difíceis ultrapassagens.

— Franco me fez um favor. Ele teve uma pequena luta com Albon nas curvas 8 e 9, o que fez os dois espalharem um pouco — explicou à "Servus TV". — Pude ultrapassar na saída da curva e basicamente matar dois pássaros com uma pedra só — disse o alemão.

Esperança em estender o momento positivo

Pensando na sequência da temporada, Hülkenberg foi questionado se a Sauber já pode sonhar com pontos de forma regular. O alemão respondeu negativamente, mas demonstrou esperança em estender o momento positivo e ressaltou que os bons desempenhos vieram em pistas bem diferentes. Ou seja, o carro conseguiu se adaptar a ambientes distintos e desempenhou bem nos dois, o que é uma grande notícia para o futuro.

— Ainda não, mas seria obviamente legal se pudéssemos manter a fase atual. Mas definitivamente temos esse impulso do nosso lado — analisou. — E, como eu disse, acho que o carro se torna um pouco mais vivo com o acerto de corrida — avaliou.

— A atualização está se pagando com mais consistência e um equilíbrio melhor — explicou Hülkenberg. — Então, foi muito bom. Barcelona e Canadá são circuitos muito diferentes, e fomos competitivos nos dois dentro do pelotão intermediário. Então, não há razão para pensar que não — finalizou.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.