Charles Leclerc teve um fim de semana para esquecer no GP do Canadá. Bateu no TL1, largou apenas em oitavo, e fez uma corrida modesta, chegando na quinta posição. O monegasco reclamou bastante com a equipe sobre a estratégia, quando optaram por duas paradas, divergindo dele. Porém, ele agora assumiu a culpa pela prova discreta da Ferrari.

O piloto número 16 voltou a chamar a responsabilidade para si, depois de fazer duras críticas ao time em Montreal. Ele já havia dito que não procura culpados e agora admitiu que a culpa é dele pelo fim de semana apagado.

— Realmente não quero falar sobre ‘e se’ — disse Leclerc à mídia. — No final do dia, não consegui fazer tudo certo — seguiu.

Leclerc: 'Estávamos lá com eles'

Charles também analisou a corrida das equipes rivais.

— Acho que a Mercedes provavelmente teve a vantagem neste fim de semana. A Red Bull está consistentemente na frente — declarou.

— A McLaren estava um pouco mais atrás. Acho que estávamos lá com eles. Então, não sei onde teríamos chegado [com a estratégia de uma parada] — admitiu.

Por fim, o monegasco admitiu que é o próprio culpado pela corrida discreta em Montreal.

— No final das contas, não fiz o trabalho corretamente — encerrou.

Leclerc é o quinto colocado no Mundial de Pilotos, com 104 pontos. Entre os Construtores, a Ferrari é a terceira, com 183.

A Fórmula 1 retorna de 27 a 29 de junho, na Áustria, 11ª etapa da temporada 2025.