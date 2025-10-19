menu hamburguer
Mais Esportes

Fórmula 1 anuncia futuro de GP popular nos Estados Unidos; saiba qual

F1 garante a permanência de uma de suas etapas mais badaladas no calendário até 2034

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
15:51
Red Bull Racing's Dutch driver Max Verstappen races during the United States Formula One Sprint at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 18, 2025. (Photo by John Locher / POOL / AFP)
Max Verstappen no Circuito das Américas. (Foto: John Locher / POOL / AFP)
A Fórmula 1 anunciou a renovação do contrato do Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado no Circuito das Américas (COTA), em Austin, Texas. O novo acordo garante a permanência da etapa no calendário até, pelo menos, a temporada de 2034.

Desde sua estreia no calendário em 2012, o GP dos EUA em Austin se tornou um dos maiores espetáculos da F1. Nos últimos anos, o evento tem atraído mais de 430 mil fãs ao Circuito, combinando corridas emocionantes com shows de grandes artistas.

A renovação do contrato por um longo período reflete o crescimento robusto da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Segundo dados da própria categoria, o país já conta com 52 milhões de fãs (um aumento de 11% em relação ao ano anterior), com um público cada vez mais jovem e diversificado.

Além do sucesso esportivo e de público, o GP dos EUA representa um enorme benefício econômico para a região. Estima-se que, em sua primeira década, a corrida gerou um impacto de 7 bilhões de dólares para Austin e o estado do Texas. Apenas a edição de 2023 teria movimentado mais de 1 bilhão de dólares na economia local.

Batida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)
Batida entre Piastri e Norris no GP dos EUA de F1 (Foto: Jim Watson / AFP)

Dirigentes celebram o acordo

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebrou a extensão da parceria. — À medida que a Fórmula 1 continua a crescer e prosperar nos Estados Unidos, estamos orgulhosos de estender nossa parceria com Austin — disse.

Bobby Epstein, presidente do COTA, também comemorou: — Estamos felizes que a Fórmula 1 tenha encontrado um lar no Texas. Com este contrato, o circuito ultrapassará Watkins Glen como a pista que mais tempo serviu à Fórmula 1 nos Estados Unidos.

