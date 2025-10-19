A Fórmula 1 anunciou a renovação do contrato do Grande Prêmio dos Estados Unidos, realizado no Circuito das Américas (COTA), em Austin, Texas. O novo acordo garante a permanência da etapa no calendário até, pelo menos, a temporada de 2034.

Desde sua estreia no calendário em 2012, o GP dos EUA em Austin se tornou um dos maiores espetáculos da F1. Nos últimos anos, o evento tem atraído mais de 430 mil fãs ao Circuito, combinando corridas emocionantes com shows de grandes artistas.

A renovação do contrato por um longo período reflete o crescimento robusto da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Segundo dados da própria categoria, o país já conta com 52 milhões de fãs (um aumento de 11% em relação ao ano anterior), com um público cada vez mais jovem e diversificado.

Além do sucesso esportivo e de público, o GP dos EUA representa um enorme benefício econômico para a região. Estima-se que, em sua primeira década, a corrida gerou um impacto de 7 bilhões de dólares para Austin e o estado do Texas. Apenas a edição de 2023 teria movimentado mais de 1 bilhão de dólares na economia local.

Dirigentes celebram o acordo

O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, celebrou a extensão da parceria. — À medida que a Fórmula 1 continua a crescer e prosperar nos Estados Unidos, estamos orgulhosos de estender nossa parceria com Austin — disse.

Bobby Epstein, presidente do COTA, também comemorou: — Estamos felizes que a Fórmula 1 tenha encontrado um lar no Texas. Com este contrato, o circuito ultrapassará Watkins Glen como a pista que mais tempo serviu à Fórmula 1 nos Estados Unidos.