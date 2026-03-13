Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Russell na corrida sprint do GP da China na F1

Sessão definirá o primeiro pole position da temporada de 2026

Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/03/2026
23:16
Atualizado há 2 minutos
Mercedes de Russell nos testes do Bahrein
Mercedes de Russell nos testes do Bahrein (Foto: Reprodução/ Instagram)
A Fórmula 1 voltou com a conquista de George Russell na corrida sprint do GP da China. Na madrugada deste sábado (14), o britânico superou a dupla da Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e garntiu a segunda vitória do ano. Em meio a grandes expectativas, Gabriel Bortoleto não teve sucesso na atividade, terminando em 13º lugar.

Tempo real

  • Sem muitas surpresas, George Russell domina a corrida sprint
  • Em destaque, a queda de Kimi Antonelli impressiona, principalmente com o crescimento da dupla de Ferrari
  • Russell segue na liderança
  1. Piastri volta a subir na tabela, ficando colado em Lando Norris em quarto
  • Safety car esteve em comando na prova
  1. A menos de 5 voltas para o final, quase nenhum dos pilotos foram aos boxes
  1. Bandeira amarela! Audi de Bortoleto fica preso na brita
  1. Com dificuldades, Bortoleto segue na 21ª poisção no pelotão
  1. Dupla da McLaren segue entre a 5ª e a 6ª colocação
  • George Russell é o líder parcial do pelotão

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1  - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Kick Sauber's Brazilian driver Gabriel Bortoleto drives during the qualifying session of the Formula One Chinese Grand Prix at the Shanghai International Circuit in Shanghai on March 22, 2025. (Photo by GREG BAKER / AFP)

