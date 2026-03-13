Volta a volta da vitória de Russell na corrida sprint do GP da China na F1
Sessão definirá o primeiro pole position da temporada de 2026
- Matéria
- Mais Notícias
A Fórmula 1 voltou com a conquista de George Russell na corrida sprint do GP da China. Na madrugada deste sábado (14), o britânico superou a dupla da Ferrari, com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e garntiu a segunda vitória do ano. Em meio a grandes expectativas, Gabriel Bortoleto não teve sucesso na atividade, terminando em 13º lugar.
Tempo real
- Sem muitas surpresas, George Russell domina a corrida sprint
- Em destaque, a queda de Kimi Antonelli impressiona, principalmente com o crescimento da dupla de Ferrari
- Russell segue na liderança
- Piastri volta a subir na tabela, ficando colado em Lando Norris em quarto
- Safety car esteve em comando na prova
- A menos de 5 voltas para o final, quase nenhum dos pilotos foram aos boxes
- Bandeira amarela! Audi de Bortoleto fica preso na brita
- Com dificuldades, Bortoleto segue na 21ª poisção no pelotão
- Dupla da McLaren segue entre a 5ª e a 6ª colocação
- George Russell é o líder parcial do pelotão
GP da China: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 14 DE MARÇO
🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 15 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias