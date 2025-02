Lewis Hamilton mudou os ares para a temporada 2025 da Fórmula 1 e deixou a Mercedes para se juntar à Ferrari. Embora muitas personalidades que fazem parte da categoria tenham criticado o movimento, Lando Norris saiu em defesa do heptacampeão. Além de citar a motivação extra, o titular da McLaren disse que quem duvida da capacidade do #44 "é idiota".

- Sinto que vai ser difícil ele não encontrar algo para se sentir motivado. Afinal, se trata de uma grande oportunidade para ele, e também é uma história legal. Tenho certeza de que há vantagens em muitas coisas quando se está na Ferrari, então não existem diferentes motivos para estar mais motivado e pronto para começar. Além disso, se trata de Lewis. Qualquer um que duvida dele é um pouco idiota - afirmou o piloto da McLaren.

Desde o regulamento, que explora o efeito-solo, passou a vigorar na Fórmula 1 em 2022, a Mercedes caiu na ordem de forças e Hamilton teve dificuldades com a equipe alemã. Embora tenha feito uma campanha sólida em 2023 para fechar o ano na terceira posição, Lewis oscilou muito em 2022 e em 2024, e isso fez muitas pessoas questionarem se a Ferrari de fato tomou a decisão certa.

Apesar das críticas, Lando Norris acredita no potencial do compatriota. Questionado pela Sky F1, se espera uma versão renovada de Hamilton em 2025, Lando Norris disse que "sim", ainda que existam inúmeras variáveis que podem interferir nisso.

- “Penso que sim (veremos uma nova versão do Hamilton). Mas não sei, cada um age de uma forma. Acho legal a decisão que ele tomou de ir para a Ferrari, é muito especial e se trata de uma equipe incrível”, destacou Norris.

A Fórmula 1 se aproxima do retorno das férias. A próxima atividade é exatamente a sessão única de testes coletivos de pré-temporada, marcada para os dias 26, 27 e 28 de fevereiro, no Bahrein. A temporada 2025 começa com o GP da Austrália, nos dias 14 a 16 de março.

