Ferrari vai conversar com Hamilton, mas rebate: ‘Carro nem sempre é arisco’

Lewis Hamilton teve um resultado positivo no GP da Inglaterra do último domingo (6), mas não gostou do comportamento da SF-25 e descreveu o bólido como “arisco”. Após a corrida, Frédéric Vasseur, chefe da Ferrari, disse que ia conversar com o heptacampeão para tentar entender os problemas encontrados ao longo da prova, mas frisou que o modelo também tem pontos positivos.

Repetindo o feito do GP da Emília-Romanha e da Áustria, Hamilton cruzou a linha de chegada em Silverstone em quarto e conquistou o melhor resultado com a Ferrari até agora em 2025. Porém, o #44 não ficou muito satisfeito com o desempenho e fez algumas reclamações em relação ao comportamento da SF-25.

Segundo o heptacampeão, “os pneus se desgastaram demais” e “estava incrivelmente difícil de pilotar”. Além disso, falou que o carro estava um tanto arisco e com características que não gostaria de ver no projeto da Ferrari de 2026.

Hamilton pode ter exagerado nas reclamações, diz Vasseur

Questionado sobre os problemas, Vasseur disse que ainda não ouviu a versão de Hamilton e, ainda que reconheça que o britânico pode ter exagerado nas reclamações, prometeu tentar encontrar uma solução.

— Não tive tempo de conversar com Lewis sobre o equilíbrio, mas acho que, pelo que vi no carro, ele disse isso no rádio: ‘Muito arisco’, mas nem sempre era verdade. É difícil ter um carro consistente e é nesse ponto que a McLaren é a melhor no momento — disse o chefe da Ferrari.

— Se você observar, todos são competitivos, mas depois de algumas voltas é difícil manter o ritmo e aí as dificuldades aparecem, mas ainda preciso conversar com Lewis — finalizou o chefe da Ferrari.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.