GP do Japão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

A Fórmula 1 está de volta com a terceira etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (29). Em um classificação sem grandes surpresas, a Mercedes voltou a dominar o topo da tabela, com Kimi Antonelli, em primeiro, e George Russell, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a alcançar o Q3, superando seu companheiro de equipe.

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Veja grid de largada no Japão

Resultado - Classificação para a corrida - GP do Japão de F1 posição piloto equipe 1º Kimi Antonelli Mercedes 2º George Russell Mercedes 3º Oscar Piastri McLaren 4º Charles Leclerc Ferrari 5º Lando Norris McLaren 6º Lewis Hamilton Ferrari 7º Pierre Gasly Alpine 8º Isack Hadjar Red Bull 9º Gabriel Bortoleto Audi 10º Arvid Lindblad Racing Bulls 11º Max Verstappen Red Bull 12º Esteban Ocon Haas 13º Nico Hulkenberg Audi 14º Liam Lawson Racing Bulls 15º Franco Colapinto Alpine 16º Carlos Sainz Williams 17º Alex Albon Williams 18º Oliver Bearman Haas 19º Sergio Perez Cadillac 20º Valtteri Bottas Cadillac 21º Fernando Alonso Aston Martin 22º Lance Stroll Aston Martin

Terceira etapa do calendário

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 2 - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO

🏎️ Classificação - 03h00 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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DOMINGO, 29 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Oscar Piastri no GP do Japão pela F1 2025 (Foto: Philip FONG / AFP)

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