GP do Japão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
George Russell e Oscar Piastri lideram largada; Bortoleto sai em 9º
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A Fórmula 1 está de volta com a terceira etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (29). Em um classificação sem grandes surpresas, a Mercedes voltou a dominar o topo da tabela, com Kimi Antonelli, em primeiro, e George Russell, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a alcançar o Q3, superando seu companheiro de equipe.
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Veja grid de largada no Japão
Resultado - Classificação para a corrida - GP do Japão de F1
|posição
|piloto
|equipe
1º
Kimi Antonelli
Mercedes
2º
George Russell
Mercedes
3º
Oscar Piastri
McLaren
4º
Charles Leclerc
Ferrari
5º
Lando Norris
McLaren
6º
Lewis Hamilton
Ferrari
7º
Pierre Gasly
Alpine
8º
Isack Hadjar
Red Bull
9º
Gabriel Bortoleto
Audi
10º
Arvid Lindblad
Racing Bulls
11º
Max Verstappen
Red Bull
12º
Esteban Ocon
Haas
13º
Nico Hulkenberg
Audi
14º
Liam Lawson
Racing Bulls
15º
Franco Colapinto
Alpine
16º
Carlos Sainz
Williams
17º
Alex Albon
Williams
18º
Oliver Bearman
Haas
19º
Sergio Perez
Cadillac
20º
Valtteri Bottas
Cadillac
21º
Fernando Alonso
Aston Martin
22º
Lance Stroll
Aston Martin
Terceira etapa do calendário
Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:
QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2 - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
SÁBADO, 28 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 03h00 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
DOMINGO, 29 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
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