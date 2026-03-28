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GP do Japão: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

George Russell e Oscar Piastri lideram largada; Bortoleto sai em 9º

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Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 28/03/2026
04:32
Oscar Piastri em ação no treino do GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)
imagem cameraOscar Piastri em ação no treino do GP do Japão na F1 2026 (Foto: Toshifumi KITAMURA / AFP)
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A Fórmula 1 está de volta com a terceira etapa da temporada de 2026 na madrugada deste domingo (29). Em um classificação sem grandes surpresas, a Mercedes voltou a dominar o topo da tabela, com Kimi Antonelli, em primeiro, e George Russell, em segundo. Para fechar o pódio, o destaque fica com Oscar Piastri. O brasileiro Gabriel Bortoleto voltou a alcançar o Q3, superando seu companheiro de equipe.

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Veja grid de largada no Japão

Resultado - Classificação para a corrida - GP do Japão de F1

posiçãopilotoequipe

Kimi Antonelli

Mercedes

George Russell

Mercedes

Oscar Piastri

McLaren

Charles Leclerc

Ferrari

Lando Norris

McLaren

Lewis Hamilton

Ferrari

Pierre Gasly

Alpine

Isack Hadjar

Red Bull

Gabriel Bortoleto

Audi

10º

Arvid Lindblad

Racing Bulls

11º

Max Verstappen

Red Bull

12º

Esteban Ocon

Haas

13º

Nico Hulkenberg

Audi

14º

Liam Lawson

Racing Bulls

15º

Franco Colapinto

Alpine

16º

Carlos Sainz

Williams

17º

Alex Albon

Williams

18º

Oliver Bearman

Haas

19º

Sergio Perez

Cadillac

20º

Valtteri Bottas

Cadillac

21º

Fernando Alonso

Aston Martin

22º

Lance Stroll

Aston Martin

Terceira etapa do calendário

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Japão. A prova é realizada no Circuito de Suzuka, que receberá a terceira etapa do calendário. Por causa do fuso horário, essa etapa também acontecerá de madrugada – assim como Austrália e China. Veja os horários abaixo:

QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 1  - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO
🏎️ Treino Livre 2  - 03h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)
🏎️ Treino Livre 3 - 23h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 28 DE MARÇO
🏎️ Classificação - 03h00 (de Brasília) | TV Globo, Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

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DOMINGO, 29 DE MARÇO
🏎️ Corrida - A partir de 2h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Oscar Piastri no GP do Japão pela F1 2025 (Foto: Philip FONG / AFP)
Oscar Piastri no GP do Japão pela F1 2025 (Foto: Philip FONG / AFP)

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