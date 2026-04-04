Leclerc recebe título de Embaixador da Boa Vontade do príncipe de Mônaco

Em meio ao intervalo entre etapas da Fórmula 1, o piloto Charles Leclerc foi condecorado com o diploma de Embaixador da Boa Vontade do Principado de Mônaco, na última quinta-feira (2). O título foi concedido pelo Clube de Embaixadores de Mônaco e entregue pelo Príncipe Albert II, em cerimônia realizada no Hotel de Paris Monte-Carlo.

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O competidor da Ferrari esteve presente no evento ao lado da esposa Alexandra Leclerc, com quem se casou em fevereiro. Segundo uma publicação feita nas redes sociais pelo Palácio do Príncipe de Mônaco, a honraria é dada a 'personalidades que, através de suas jornadas e compromissos, contribuem para o brilho do Principado internacionalmente'.

Charles ao lado da esposa, Alexandra Leclerc, e do príncipe de Mônaco, Albert II (Foto: Frédéric Nebinger/Palácio do Príncipe de Mônaco)

Leclerc é apenas o terceiro representante do país na história da Fórmula 1. Também passaram pela categoria automobilística Louis Chiron, nos anos 1950, e Oliver Beretta, em 1994. Desde 2018 na F1, o ferrarista acumula oito vitórias e 52 pódios em GPs, sendo de longe o monegasco que mais teve sucesso na competição.

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Uma das conquistas de Leclerc aconteceu justamente em Mônaco, em 2024. Com o triunfo, ele se tornou o primeiro piloto do país a vencer em casa na F1.

No ano passado, o diploma de Embaixador da Boa Vontade foi entregue a outra personalidade da categoria: o italiano Flavio Briatore, residente de Mônaco e chefe da Alpine.

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Charles Leclerc na F1 2026

Na atual temporada, Charles Leclerc soma dois pódios pela Ferrari em três Grandes Prêmios. O piloto de 28 anos ficou com o terceiro lugar nos circuitos da Austrália e do Japão.

Leclerc é o terceiro colocado no Campeonato de Pilotos com 49 pontos - 14 atrás de George Russell e 23 de Kimi Antonelli, ambos da Mercedes.

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Informações sobre o próximo GP de F1

Por conta do cancelamento dos Grandes Prêmios do Bahrein e da Arábia Saudita, que ocorreriam em abril, a Fórmula 1 só volta no mês de maio. A próxima etapa será realizada no Circuito de Miami, nos Estados Unidos. Os primeiros treinos estão marcados para 1º de maio, enquanto a corrida acontece no dia 3.

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