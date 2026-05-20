Piloto da F1 deve ser demitido até o fim da temporada 2026

O meio do ano é conhecido no mundo do esporte pela famosa "janela de transferências", um período de grandes mudanças em modalidades diferentes. E, é claro, na Fórmula 1 não é diferente. Com a chegada do mês de junho, então, os rumores de entrada e saída de pilotos começa se intensificar. Desta vez, quem aparece em risco é o francês Esteban Ocon, veterano da Haas.

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Em sua segunda temporada com a equipe, Ocon ainda não conseguiu emendar bons resultados dentro das pistas. Embora tenha ao lado um novato, o francês leva a pior na disputa interna no Mundial de Pilotos. Oliver Bearman ficou a frente do companheiro em sua estreia na F1 por apenas três pontos. O cenário, porém, piorou este ano: a diferença está em 16 pontos após quatro etapas disputadas.

Esse desempenho negativo de Esteban parece ter rendido ainda uma "inimizade" dentro, não somente do paddock, como da própria garagem. Segundo a jornalista Julianne Cerasoli, o chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, tem problemas com o piloto de 29 anos, que está em uma situação incerta quanto à sua continuidade na Fórmula 1.

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— O Komatsu não gosta dele (Esteban Ocon) e não está satisfeito com o que ele está fazendo. Já ouvi, inclusive: "Ah, não sei se o Ocon termina a temporada". Então só para deixar claro, a situação do Ocon não é nada boa lá dentro — disse Cerasoli, em entrevista ao podcast "Pole Position", da UOL.

Não é mistério, inclusive, que Komatsu já não estava satisfeito com a atuação de Ocon antes mesmo do início oficial do calendário. Depois dos testes da pré-temporada, o engenheiro japonês deixou claro que "espera mais" do francês, além de afirmar que "ninguém na equipe está satisfeito com os resultados de Esteban".

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Esteban Ocon (FRA) e Oliver Bearman (ING) na F1 (Foto: Reprodução/Haas)

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Próxima etapa da F1

Após uma pausa de três semanas no calendário, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja programação completa e horários.

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