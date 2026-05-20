O sucesso costuma transformar atletas em figuras cada vez mais reconhecidas – e, consequentemente, menos privadas. Em alguns casos, porém, a fama não nasce apenas dos próprios feitos, mas também do sobrenome que carregam. Foi assim com Ralf Schumacher, ex-piloto alemão que viveu parte da carreira sob os holofotes por ser irmão mais novo de Michael, lenda e heptacampeão da Fórmula 1.

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De um lado, um dos maiores campeões da história da F1 – ao lado de Lewis Hamilton, Michael soma sete títulos mundiais. Schumacher liderou o Mundial de Pilotos duas vezes com a Benetton, em 1994 e 1995, e cinco com a Ferrari, de 2000 a 2004. Do outro, Ralf regista apenas seis vitórias em corridas na carreira.

A avalanche de atenção após o sucesso do irmão afetava a vida pessoal de Ralf, que, ao mesmo tempo, precisava lidar com constantes comparações dentro das pistas. Segundo o ex-piloto, hoje comentarista, o julgamento público era um dos aspectos mais difíceis da exposição extrema. Em entrevista ao portal "Abendzeitung München", ele desabafou sobre a pressão vivida ao longo da carreira.

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— Acho que ninguém está realmente preparado para o que acontece. Ser forçado a sair da sua zona de conforto muda você. Você não tem mais vida privada. Onde quer que esteja, faça o que fizer, você se sente como se estivesse sendo observado e, o mais importante, é constantemente julgado. Isso é incômodo — revelou Schumacher.

Michael e Ralf Schumacher em pódio no GP do Canadá pela F1 2001 (Foto: Reprodução/X/F1)

E, no caso de Ralf, o peso era ainda maior, justamente por carregar um dos sobrenomes mais famosos da história do automobilismo. Além da pressão natural por ser piloto de Fórmula 1, o alemão convivia diariamente com comparações ao irmão mais velho e com expectativas difíceis de alcançar.

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— No meu caso, as coisas foram um pouco mais difíceis porque eu tinha um irmão mais velho extremamente bem-sucedido. Mas, ao contrário, eu sempre quis uma vida tranquila e serena. Você não consegue dizer às pessoas: "Por favor, hoje não quero isso. Estou no restaurante com meus amigos". Porque aí as pessoas pensam: "Ele nem quer tirar foto, será que é tão arrogante assim?" — completou.

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Próxima etapa da F1

Após uma pausa de três semanas no calendário, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Canadá durante os dias 22 a 24 de maio. A prova é realizada no Circuito Gilles Villeneuve, que receberá a quinta etapa do calendário. Assim como na China, o fim de semana conta ainda com uma corrida sprint, corrida curta valendo menos pontos. Veja programação completa e horários.

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