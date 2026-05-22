GP do Canadá marcou primeira vitória de Hamilton na Fórmula 1
Heptacampeão venceu pela primeira vez na F1 no circuito Gilles Villeneuve, em 2007
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Às vésperas do GP do Canadá deste fim de semana, Lewis Hamilton relembra um momento marcante: a sua primeira vitória na carreira. O triunfo aconteceu justamente em Montreal, no GP do Canadá de 2007, ainda em sua temporada de estreia pela McLaren.
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A vitória do britânico veio após uma mudança importante na estratégia da equipe inglesa. Até então, Hamilton recebia mais combustível que Fernando Alonso durante as classificações, o que comprometia seu desempenho em voltas rápidas.
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Segundo o próprio piloto, ele carregava combustível equivalente a duas voltas extras em comparação ao espanhol, bicampeão mundial e principal referência da McLaren naquele momento.
— Entrei naquela temporada ouvindo que eu estaria meio segundo atrás do Fernando. Disseram para eu não me surpreender com isso — afirmou Hamilton.
Diferença estratégica prejudicava Hamilton
A estratégia adotada pela McLaren priorizava planos diferentes de pit stop para os pilotos. Com mais combustível no carro, Hamilton perdia desempenho na classificação, enquanto Alonso corria mais leve.
Além disso, o britânico também utilizava o controle de tração no mínimo, enquanto Alonso preferia a regulagem máxima.
— Fernando sempre utilizava no máximo, enquanto eu deixava no mínimo, o que acabou prejudicando a performance pura. Levei um tempo para me acostumar e entender como usar aquilo — explicou.
No GP do Canadá de 2007, porém, a McLaren decidiu igualar as condições entre os dois carros durante a classificação. Com a mesma carga de combustível do companheiro, Hamilton conquistou a pole position e venceu pela primeira vez na Fórmula 1.
— Eu sempre recebia mais combustível e tinha duas voltas extras em comparação ao Fernando. Mesmo assim, eu tinha certeza de que poderia superá-lo na sessão de classificação, só precisava da oportunidade — revelou.
Vitória em Montreal mudou carreira do britânico
O resultado no circuito Gilles Villeneuve marcou o início da trajetória vencedora de Hamilton na categoria. A atuação em Montreal reforçou a confiança do piloto e mostrou à McLaren que ele poderia competir em igualdade com Alonso.
— Consegui a pole no Canadá e aquilo validou minha crença em mim mesmo, mostrou que eu tinha o necessário para vencer. Também provei ao meu chefe que ele estava errado ao dizer que eu seria meio segundo mais lento — declarou o heptacampeão mundial.
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