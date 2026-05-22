Antonelli reacende sonho italiano na Fórmula 1

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A Itália voltou a sonhar alto na Fórmula 1. Às vésperas do Grande Prêmio do Canadá, disputado entre os dias 22 e 24 de maio, o nome de Kimi Antonelli domina as conversas no paddock e entre os torcedores italianos. Aos 19 anos, o piloto da Mercedes não apenas lidera o campeonato mundial de 2026, como também recolocou o país no topo do pódio após um jejum de 20 anos.

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Natural de Bolonha, Antonelli vive um início de temporada impressionante. O italiano soma 100 pontos após as quatro primeiras corridas do ano e venceu três provas consecutivas: China, Japão e Miami. Esse feito foi alcançado por apenas 23 pilotos na história da Fórmula 1, e 20 deles terminaram campeões naquela mesma temporada. Diante do desempenho dominante, cresce a pergunta para os fãs italianos: seria Antonelli a nova esperança na Fórmula 1?

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Fim de um longo jejum italiano

A última vitória de um piloto italiano havia acontecido em 2006, quando Giancarlo Fisichella triunfou no GP da Malásia. Já o último título mundial conquistado por um italiano foi ainda mais distante: Alberto Ascari, em 1953. Desde então, a Itália viu sua paixão pela Fórmula 1 permanecer viva principalmente através da Ferrari, mas sem um piloto nacional capaz de liderar a torcida do país.

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Agora, o cenário parece diferente. Antonelli já quebrou recordes históricos, superando marcas de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Max Verstappen. Além disso, tornou-se o piloto mais jovem da história a liderar o campeonato mundial e a conquistar três vitórias consecutivas.

A paixão italiana pela corrida

A relação da Itália com a Fórmula 1 vai muito além das pistas. O país é considerado um dos berços históricos do automobilismo e construiu uma conexão emocional profunda com a categoria ao longo de décadas. A Ferrari, principal símbolo dessa paixão, tornou-se um orgulho nacional desde a estreia na F1 em 1950, transformando cada corrida em um evento acompanhado com intensidade pelos torcedores italianos. Circuitos tradicionais como Monza ajudaram a consolidar essa cultura, conhecida pelo fanatismo da "Tifosi", grupo de fãs que acompanha a escuderia e os pilotos italianos de forma quase religiosa.

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Essa identificação também nasceu dos títulos históricos conquistados por nomes como Alberto Ascari nos anos 1950 e das gerações que cresceram vendo a Itália ocupar posição central no automobilismo mundial. Mesmo nos períodos sem campeões italianos, a Fórmula 1 continuou extremamente popular no país, principalmente pela ligação cultural com velocidade, engenharia e tradição esportiva. Por isso, o surgimento de Antonelli desperta tanta emoção: para muitos italianos, ele representa a chance de o país voltar a ter um protagonista dentro das pistas, algo que não acontece há décadas.

Fãs de Andrea Kimi Antonelli no GP da Austrália da F1 em 2026 — Foto: Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images

O fenômeno Antonelli

O impacto também ultrapassa as pistas. O CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou recentemente que Antonelli representa "sangue novo" para o esporte e destacou a identificação imediata do público italiano com o jovem piloto. Segundo o dirigente, crianças italianas já apontam Kimi como principal ídolo no kart local.

A aposta feita por Toto Wolff na Mercedes também começa a se justificar rapidamente. O chefe da equipe promoveu Antonelli diretamente ao time principal mesmo diante das críticas pela pouca experiência do piloto. Poucos meses depois, o italiano já desponta como candidato real ao título mundial.

Kimi Antonelli é campeão do GP da China de Fórmula 1 (Foto: Hector Retamal/AFP)

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Expectativa para o GP do Canadá

Às vésperas do GP do Canadá, Antonelli chega pressionado pela expectativa, mas embalado pela melhor fase da carreira. Em Montreal, o jovem tentará ampliar a sequência e manter viva uma esperança que a Itália não sentia há décadas: voltar a ter um campeão mundial na Fórmula 1.

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