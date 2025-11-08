Na vitória de 1993, Senna destacou-se com estratégia e talento, superando um carro inferior.

Ayrton Senna é mais do que um ídolo do automobilismo — é um símbolo do Brasil. E poucas imagens representam isso tão bem quanto suas vitórias no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, disputado em Interlagos, o circuito que ele transformou em palco da emoção nacional. O Lance! responde quantas vezes Ayrton Senna venceu o GP Brasil de F1.

Senna venceu o GP do Brasil duas vezes: em 1991 e 1993, ambas pela McLaren. Mas, mais do que simples vitórias, esses triunfos condensam tudo o que o piloto representava — talento, resistência, genialidade sob pressão e uma conexão quase espiritual com a torcida brasileira.

A primeira vitória: 1991, o triunfo da superação

Em 24 de março de 1991, Ayrton Senna conquistou uma das vitórias mais marcantes da história da Fórmula 1 — e, certamente, a mais emocionante de sua carreira.

Após várias tentativas frustradas, abandonos e azares em casa, o tricampeão chegou determinado a vencer o GP do Brasil pela primeira vez. Correndo com a McLaren-Honda MP4/6, Senna largou na pole position e dominou a prova.

Porém, nas voltas finais, uma falha no câmbio começou a limitar suas marchas. A cinco voltas do fim, o carro ficou travado em sexta marcha. Qualquer outro piloto teria abandonado, mas Senna, exausto e sob chuva, resistiu.

Mesmo com o carro quase ingovernável, manteve a liderança até a bandeirada. Ao cruzar a linha de chegada, gritou pelo rádio, chorou dentro do capacete e mal conseguiu levantar o troféu no pódio. Precisou de ajuda dos fiscais para sair do carro.

A imagem do piloto erguendo o troféu com dificuldade, tomado pela emoção, se tornou um dos símbolos eternos da Fórmula 1.

A segunda vitória: 1993, a genialidade sob chuva

Dois anos depois, em 11 de abril de 1993, Senna voltou a fazer história em Interlagos. A McLaren já não tinha mais o motor Honda — corria agora com o Ford — e o carro era nitidamente inferior aos Williams-Renault de Alain Prost e Damon Hill.

Mesmo assim, Senna compensou a diferença com estratégia, talento e sensibilidade sob chuva, sua marca registrada. Após um início difícil, com pista molhada e trocas de pneus constantes, o brasileiro escalou posições com ultrapassagens ousadas e ritmo impecável.

A corrida ficou marcada pelo duelo tático com Prost. Quando o francês cometeu um erro e rodou, Senna assumiu a liderança e não a perdeu mais. Com o público em êxtase, venceu o GP Brasil pela segunda vez e encerrou a sequência de vitórias da Williams, mostrando que ainda era o piloto mais completo do grid.

No pódio, Senna vibrou como se fosse a primeira vez. A vitória de 1993 foi um ato de resistência e genialidade, uma aula de técnica e sensibilidade sob condições adversas.

Por que as vitórias de Senna são lendárias

As duas vitórias de Ayrton Senna em Interlagos sintetizam o que o fez transcender o esporte. Em 1991, ele venceu com dor, emoção e força mental. Em 1993, triunfou com técnica, leitura de corrida e perfeição. Cada uma delas revelou um lado do mito: o guerreiro incansável e o estrategista absoluto.

Essas corridas também reforçaram a ligação única entre Senna e o público brasileiro. O GP do Brasil nunca foi apenas uma etapa do campeonato — era um evento nacional. Milhares de torcedores transformavam Interlagos em uma arquibancada verde e amarela, e o próprio Senna dizia que "vencer em casa era mais difícil do que qualquer título".

Senna e Interlagos: uma relação de devoção

Desde a infância, Ayrton Senna frequentava o Autódromo de Interlagos, onde começou a correr de kart e sonhar com a Fórmula 1. Mesmo após conquistar o mundo, o circuito continuou sendo seu território espiritual. As dificuldades enfrentadas nas primeiras corridas em casa — abandonos, panes e frustrações — só aumentaram a carga simbólica das vitórias que viriam.

Interlagos também marcou o encerramento de uma era: a vitória de 1993 foi sua última no GP do Brasil. No ano seguinte, Senna trocou a McLaren pela Williams, mas a parceria terminaria tragicamente em Ímola, 1994.

As vitórias de Senna no GP Brasil

1991 – McLaren-Honda MP4/6

Local: Interlagos

Interlagos Destaque: venceu com câmbio travado em sexta marcha

venceu com câmbio travado em sexta marcha Condição de pista: chuva intermitente

chuva intermitente Frase marcante: “Deus me deu forças para chegar até o fim.”

1993 – McLaren-Ford MP4/8

Local: Interlagos Destaque: vitória estratégica sob chuva Condição de pista: mista, com alternância de seco e molhado Rival direto: Alain Prost (Williams-Renault)

O legado das vitórias de Senna em casa

As vitórias de Ayrton Senna no GP do Brasil não foram apenas resultados esportivos. Elas se tornaram momentos históricos da identidade brasileira, celebrados em músicas, documentários e transmissões televisivas até hoje.

Cada curva, cada volta e cada lágrima de Senna em Interlagos ajudaram a construir o mito.

Mais do que vencer, ele representava o desejo coletivo de superação de um país apaixonado por velocidade e emoção.

Senna venceu apenas duas vezes em casa, mas essas duas vitórias bastaram para eternizá-lo como o maior símbolo do GP do Brasil de Fórmula 1 — um herói que transcendeu o tempo e transformou a dor e a glória em lenda.