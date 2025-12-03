Os roteiros da Libertadores e da Fórmula 1 na temporada 2021 foram marcados por rivalidades históricas entre potências do esporte. Se de um lado, os torcedores acompanhavam o duelo entre Flamengo e Palmeiras; do outro, era possível assistir às intensas batalhas de Max Verstappen e Lewis Hamilton. Mas em que os dois mundos se conectam? A vitória do Verdão parece ter aberto o "portal" de sucessos do holandês, que pode estar se fechando com a revanche rubro-negra na Libertadores deste ano.

Verstappen viveu três anos brilhantes desde a vitória do Palmeiras na final da Libertadores de 2021. O holandês dominou a Fórmula 1 de maneira incontestável e anotou recordes atrás de recordes. O início da temporada de 2022 parecia que Charles Leclerc poderia ser um desafiante ao título, mas não demorou para Max assumir o controle. No ano seguinte? Não teve quem chegou perto de assustar a liderança de Verstappen no Mundial de Pilotos, com um total de 575 pontos ao fim de 2023.

A decadência do Palmeiras em 2024, quando conquistou "apenas" o Campeonato Paulista, coincidiu com o surgimento de uma verdadeira ameaça ao Verstappen na F1. Após dois anos de completo domínio, a McLaren, com Lando Norris, chegou a por em risco o tetracampeonato do holandês.

Em 2025, mais um coincidência? Max Verstappen sofre para chegar ao topo do Mundial de Pilotos. Aliás, viu seus adversários abrirem vantagem, mas seguiu firme e chegou à corrida final em segundo, com chances de ser campeão. Será que sua sorte está de fato atrelada ao Palmeiras e ficará com o vice? Ou será que vai superar o portal e vencer mesmo como título do Flamengo?



Resta aguardar até o fim da corrida na última etapa do F1 2025 para saber se Max Verstappen conseguirá vencer as superstições e coincidências que envolvem o mundo do futebol. O GP de Abu Dhabi acontece neste fim de semana, entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Verstappen vence GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)

Como está o Mundial de Pilotos na F1 2025?

Max Verstappen venceu a corrida do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1) e, com isso, mudou o caminho dos três postulantes ao título. Lando Norris, que poderia sair campeão, foi somente o quarto colocado. Oscar Piastri terminou em segundo. Tudo isso foi causado por erro da McLaren, que parou os seus pilotos tarde. Agora, a decisão foi para Abu Dhabi, última etapa e com 25 pontos em jogo.

Com a vitória, Verstappen passou Oscar Piastri na disputa pelo troféu de campeão da F1 e passou a ser segundo colocado. Entretanto, o quarto lugar de Norris não tirou a liderança do britânico. Agora Norris tem somente 12 pontos de vantagem para Verstappen e 16 para Piastri. O campeonato está assim:

Posição Piloto Equipe Pontos 1º Lando Norris McLaren 408 2º Max Verstappen Red Bull 396 (-12) 3º Piastri McLaren 392 (-16)

Apesar da clara diferença de ponto, ainda há cenários possíveis para os três pilotos na luta pelo título de 2025. Para facilitar a vida do torcedor, o Lance calculou as projeções de cada um no GP de Abu Dhabi. Confira aqui.

