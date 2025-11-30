Como ficou a disputa pelo título da F1 depois do Catar? Veja projeções

Max Verstappen venceu a corrida do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1) e, com isso, mudou o caminho dos três postulantes ao título. Lando Norris, que poderia sair campeão, foi somente o quarto colocado. Oscar Piastri terminou em segundo. Tudo isso foi causado por erro da McLaren, que parou os seus pilotos tarde. Agora, a decisão foi para Abu Dhabi, última etapa e com 25 pontos em jogo. O Lance! traz as projeções para a definição do título.

Verstappen vence no Catar e adia decisão do título da F1; Bortoleto é 13º

Com a vitória, Verstappen passou Oscar Piastri na disputa pelo troféu de campeão da F1 e passou a ser segundo colocado. Entretanto, o quarto lugar de Norris não tirou a liderança do britânico. Agora Norris tem somente 12 pontos de vantagem para Verstappen e 16 para Piastri. O campeonato está assim:

1º | Norris: 408 pts;

2º | Verstappen: 396 pts (-12) ;

; 3º | Piastri: 392 pts (-16)

Projeções para o título da F1 2025

Lando Norris

O britânico tem o caminho mais simples para ser campeão: basta terminar a corrida no pódio. Se Verstappen ou Piastri vencer e o britânico for segundo ou terceiro, não seria suficiente para tirar a vantagem de Norris.

Agora, se Verstappen vencer e Norris terminar na quarta posição ou abaixo, como foi no Catar, ele perde o título. Se Piastri vencer, Norris não pode terminar abaixo da quinta posição.

De forma simples, o britânico só precisa terminar na frente de seus rivais para não ter dor de cabeça, ou ser pódio.

Lando Norris no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Max Verstappen

Max Verstappen não depende apenas de si para ser campeão. Ele precisa vencer e esperar que Norris termine na quarta posição ou abaixo. Em caso de vitória do holandês, Piastri pode ser segundo colocado sem tirar o título de Verstappen.

Agora, se for segundo, Verstapppen precisa que Piastri não vença e que Norris termine em oitavo ou pior.

Max Verstappen foi o vencedor do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Oscar Piastri

Oscar Piastri também não depende de si para ser campeão. Ele precisa vencer e esperar que Norris seja sexto ou pior. Caso Piastri vença, Verstappen termine em segundo e Norris seja sexto, o australiano leva o título.