menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

Como ficou a disputa pelo título da F1 depois do Catar? Veja projeções

Norris é único que pode ser campeão dependendo dele mesmo

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 30/11/2025
15:36
Atualizado há 2 minutos
Oscar PiaAstri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
imagem cameraOscar PiaAstri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Max Verstappen venceu a corrida do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1 (F1) e, com isso, mudou o caminho dos três postulantes ao título. Lando Norris, que poderia sair campeão, foi somente o quarto colocado. Oscar Piastri terminou em segundo. Tudo isso foi causado por erro da McLaren, que parou os seus pilotos tarde. Agora, a decisão foi para Abu Dhabi, última etapa e com 25 pontos em jogo. O Lance! traz as projeções para a definição do título.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Verstappen vence no Catar e adia decisão do título da F1; Bortoleto é 13º

Com a vitória, Verstappen passou Oscar Piastri na disputa pelo troféu de campeão da F1 e passou a ser segundo colocado. Entretanto, o quarto lugar de Norris não tirou a liderança do britânico. Agora Norris tem somente 12 pontos de vantagem para Verstappen e 16 para Piastri. O campeonato está assim:

  • 1º | Norris: 408 pts;
  • 2º | Verstappen: 396 pts (-12);
  • 3º | Piastri: 392 pts (-16)

Projeções para o título da F1 2025

Lando Norris

O britânico tem o caminho mais simples para ser campeão: basta terminar a corrida no pódio. Se Verstappen ou Piastri vencer e o britânico for segundo ou terceiro, não seria suficiente para tirar a vantagem de Norris.

continua após a publicidade

Agora, se Verstappen vencer e Norris terminar na quarta posição ou abaixo, como foi no Catar, ele perde o título. Se Piastri vencer, Norris não pode terminar abaixo da quinta posição.

De forma simples, o britânico só precisa terminar na frente de seus rivais para não ter dor de cabeça, ou ser pódio.

Lando Norris no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Lando Norris no TL1 do GP de Las Vegas de F1 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Max Verstappen

Max Verstappen não depende apenas de si para ser campeão. Ele precisa vencer e esperar que Norris termine na quarta posição ou abaixo. Em caso de vitória do holandês, Piastri pode ser segundo colocado sem tirar o título de Verstappen.

continua após a publicidade

Agora, se for segundo, Verstapppen precisa que Piastri não vença e que Norris termine em oitavo ou pior.

Max Verstappen foi o campeão do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)
Max Verstappen foi o vencedor do GP de Las Vegas (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Oscar Piastri

Oscar Piastri também não depende de si para ser campeão. Ele precisa vencer e esperar que Norris seja sexto ou pior. Caso Piastri vença, Verstappen termine em segundo e Norris seja sexto, o australiano leva o título.

Oscar Piastri chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri chega ao GP de Las Vegas, nos EUA (Foto: Clive Mason/Getty Images/AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias