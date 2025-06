Bortoleto projeta pontuação no GP da Áustria após melhorias na Sauber

Gabriel Bortoleto afirmou que a Sauber está "mais próxima de brigar por pontos" após as recentes atualizações implementadas no carro C45. O piloto brasileiro fez esta declaração durante entrevista coletiva nesta quinta-feira (26) em Spielberg, sede do GP da Áustria de Fórmula 1, que acontece no circuito Red Bull Ring.

continua após a publicidade

➡️ Piastri defende liberdade para disputar posições com Norris na F1

As melhorias técnicas introduzidas no veículo desde o GP da Espanha já mostraram resultados positivos para a equipe. Seu companheiro Nico Hülkenberg conquistou um quinto lugar em Barcelona e um oitavo em Montreal nas últimas etapas.

— Em Barcelona, trouxemos uma nova atualização que funcionou muito bem. Então, esperamos mais um salto com as novas peças. Obviamente, precisamos ver o quão grande esse salto será — se vai ser como o que tivemos em Barcelona ou um pouco menor. Só vamos saber mesmo amanhã, na pista, mas estou ansioso por isso — disse Bortoleto.

continua após a publicidade

O brasileiro completou dez corridas na temporada 2025 sem terminar no top-10, permanecendo sem pontos no Mundial de Pilotos. Apesar disso, ele demonstra confiança na evolução técnica do carro e em sua própria adaptação à categoria.

— A equipe tem feito um trabalho muito bom desenvolvendo o carro, ainda de forma eficaz, para este ano, e encontrando algum ganho de tempo por volta. Tomara que estejamos indo na direção certa. Pelo menos é o que parece. Estamos cada vez mais próximos de lutar por pontos de forma mais constante — afirmou o piloto.

continua após a publicidade

Bortoleto ainda se adaptando na F1

Sobre sua adaptação à Fórmula 1, Bortoleto declarou estar se sentindo "um pouco mais confiante e confortável" com o carro.

— Desde o início do ano, o ritmo em classificação já estava lá. Desde a Austrália, já me sentia bastante à vontade. Obviamente, venho evoluindo desde então e entendendo um pouco melhor como o carro funciona e o que ele precisa para ser mais rápido — tanto do meu lado como piloto quanto do lado do acerto do carro — explicou.

O piloto também reconheceu o aprendizado com seu companheiro de equipe mais experiente.

— Na corrida, tenho um companheiro de equipe muito experiente ao meu lado. Às vezes, sinto que ele ainda tem uma visão mais ampla da corrida do que eu naquele momento — o que está acontecendo ao redor dele, a estratégia que está adotando, ou o jeito como força ou poupa no início da corrida para preservar os pneus. Coisas assim. Coisas que vêm com a experiência. Como estreante, você aprende. E só dá pra aprender cometendo esses erros de vez em quando — disse.

Hülkenberg, segundo Bortoleto, tem se destacado em aspectos importantes das corridas.

— Sinto que Nico tem feito um trabalho muito bom nesse aspecto nas corridas, também se posicionando muito bem na primeira volta. Nós sempre largamos muito próximos um do outro, mas de alguma forma essas duas posições acabam fazendo uma grande diferença no panorama geral da corrida — afirmou.

O brasileiro já conhece o circuito austríaco de competições anteriores, inclusive tendo vencido uma prova de Fórmula 2 em 2024 no local.

— Definitivamente é algo positivo. É melhor do que ir para uma pista que você não conhece, onde se perde um pouco de tempo tentando entender o que pode ou não fazer. Mas, ainda assim, é uma pista nova para mim na F1, então será um pouco diferente em relação à F2. Na F2, aqui é bem mais lento nas curvas de alta velocidade — declarou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte