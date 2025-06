Piastri defende liberdade para disputar posições com Norris na F1

Oscar Piastri afirmou que a McLaren não fará alterações na forma como seus pilotos competem entre si, mesmo após o recente incidente com Lando Norris. A declaração foi feita nesta quinta-feira (26) durante entrevista coletiva em Spielberg, palco do GP da Áustria de Fórmula 1, que acontecerá neste fim de semana.

O piloto australiano respondeu a perguntas sobre o acidente ocorrido há quase duas semanas em Montreal, que resultou no abandono de Norris enquanto Piastri conseguiu completar a prova. Com o resultado no Canadá, a diferença entre os companheiros de equipe aumentou para 22 pontos no campeonato, com Piastri acumulando 198 pontos nas dez primeiras etapas da temporada.

A colisão entre os dois pilotos da McLaren aconteceu no Circuito Gilles Villeneuve durante o GP do Canadá. O episódio prejudicou principalmente o britânico, que não conseguiu terminar a corrida, enquanto o australiano seguiu na disputa.

— Mudanças? Não, será como sempre foi. O que aconteceu no Canadá não foi o ideal, mas estamos sempre livres para competir. Estamos na disputa pelo campeonato e, por isso, continuaremos correndo e tentando evitar novos contatos — disse Piastri aos repórteres no Red Bull Ring.

— Acredito que a situação teria de mudar radicalmente para começarmos a ter esse tipo de conversa — acrescentou o piloto da McLaren.

Piastri acredita em recuperação

Piastri também destacou que tanto ele quanto Norris desejam condições justas de competição.

— No momento, o que ambos queremos é ter uma oportunidade justa de disputar o campeonato. É isso que também quero, pessoalmente, então não tenho nenhuma intenção de começar esse tipo de discussão — afirmou.

A equipe de Woking enfrentou dificuldades no último GP, mas o piloto australiano acredita em recuperação para a etapa austríaca.

— Não fomos tão fortes quanto esperávamos no Canadá, mas quero acreditar que foi uma exceção. Na classificação não fomos muito bem. Na corrida, estávamos em uma situação melhor, nosso ritmo não era ruim, mas largamos um pouco mais atrás e acabamos punidos por isso — declarou.

Sobre as expectativas para o GP da Áustria, Piastri demonstrou otimismo.

— Aqui na Áustria, acho que voltaremos a estar fortes. Entendemos o que deu errado no Canadá. Vamos tentar fazer um trabalho melhor e estou confiante de que voltaremos à nossa melhor forma — afirmou.

A McLaren busca recuperar o desempenho após não conseguir colocar nenhum piloto no pódio pela primeira vez na temporada durante o GP do Canadá.

