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F1: Bortoleto é desclassificado da corrida sprint do GP de Miami

Piloto da Audi ficou em 11º na prova, mas FIA identificou irregularidade no carro

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 02/05/2026
16:57
Gabriel Bortoleto e a namorada, Isabella Bernadini, no GP de Miami da F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto no GP de Miami da F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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Gabriel Bortoleto, da Audi, foi desclassificado da corrida sprint do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, realizada neste sábado (2). Após o término da prova reduzida, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) constatou que o carro do piloto excedeu o limite de pressão no motor. O brasileiro havia terminado em 11º lugar, mesma posição em que largou, fora da zona de pontuação.

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Portanto, a exclusão não implica na retirada de pontos do piloto da Audi, além de não interferir na classificação deste sábado (2) e na corrida principal, no domingo (3). A sessão que define o grid de largada da quarta temporada acontece a partir das 17h (de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

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O artigo C5.3.2 do regulamento técnico da Fórmula 1 estabelece que a pressão do ar no motor do veículo não pode ultrapassar 4,8 barA (bar absoluto). O carro de Bortoleto excedeu esse limite na corrida, e o problema foi relatado pelo delegado Jo Bauer aos comissários após a checagem.

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O piloto e um representante da Audi explicaram o problema aos comissários. Segundo a equipe, a infração ocorreu em apenas uma volta, quando as temperaturas subiram "acima do esperado". A escuderia também relatou que, assim que percebeu a irregularidade, tentou resolver o problema, mas a decisão final da FIA foi de punir Bortoleto.

GP de Miami: horários e onde assistir

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

SÁBADO, 02 DE MAIO
🏎️ Classificação - 17h (de Brasília) | SporTV 3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 03 DE MAIO
🏎️ Corrida - 17h (de Brasília) |  SporTV 3Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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