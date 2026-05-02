F1: Bortoleto é desclassificado da corrida sprint do GP de Miami

Gabriel Bortoleto, da Audi, foi desclassificado da corrida sprint do Grande Prêmio de Miami da Fórmula 1, realizada neste sábado (2). Após o término da prova reduzida, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) constatou que o carro do piloto excedeu o limite de pressão no motor. O brasileiro havia terminado em 11º lugar, mesma posição em que largou, fora da zona de pontuação.

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Portanto, a exclusão não implica na retirada de pontos do piloto da Audi, além de não interferir na classificação deste sábado (2) e na corrida principal, no domingo (3). A sessão que define o grid de largada da quarta temporada acontece a partir das 17h (de Brasília). O Lance! acompanha em tempo real.

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O artigo C5.3.2 do regulamento técnico da Fórmula 1 estabelece que a pressão do ar no motor do veículo não pode ultrapassar 4,8 barA (bar absoluto). O carro de Bortoleto excedeu esse limite na corrida, e o problema foi relatado pelo delegado Jo Bauer aos comissários após a checagem.

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O piloto e um representante da Audi explicaram o problema aos comissários. Segundo a equipe, a infração ocorreu em apenas uma volta, quando as temperaturas subiram "acima do esperado". A escuderia também relatou que, assim que percebeu a irregularidade, tentou resolver o problema, mas a decisão final da FIA foi de punir Bortoleto.

GP de Miami: horários e onde assistir

Gabriel Bortoleto no GP de Miami pela F1 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

SÁBADO, 02 DE MAIO

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DOMINGO, 03 DE MAIO

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