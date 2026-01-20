F1: Honda esconte parte do motor no lançamento e admite dificuldade

A Aston Martin realizou o lançamento do novo carro para a temporada 2026 da Fórmula 1 nesta terça-feira (20), em Tóquio, no Japão. A Honda, fornecedora de motores, apresentou o RA26H, mas fez mistério e escondeu parte do modelo, deixando visível apenas um lado do equipamento e borrando o interior nas publicações das redes sociais da marca.

O presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, admitiu que a equipe vem enfrentando dificuldades, já que o novo regulamento da competição busca um motor com equilíbrio de 50% entre combustão e eletricidade.

— É claro que, se vamos competir, estamos comprometidos em vencer. No entanto, o regulamento de 2026 é tecnicamente um desafio extremo e talvez tenhamos dificuldades. Nesta fase, antes de qualquer teste de pista, não sabemos a diferença para os nossos rivais, por isso teremos de esperar o início dos treinos. A longo prazo, o nosso objetivo é lutar pelos campeonatos — disse o presidente.

Aston Martin publica foto do novo motor da Honda para Fórmula 1 2026 (Foto: Reprodução)

Audi apresenta novo carro de Bortoleto

Ainda nesta terça (20), acontece o lançamento da Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto. O evento está marcado para as 15h (horário de Brasília), em Berlim, na Alemanha — logo após as apresentações da Red Bull e da Haas. O evento será transmitido ao vivo pelo site oficial da Audi F1 e também pelas redes sociais da Fórmula 1.

A agenda de lançamentos segue intensa nesta semana: a Mercedes apresenta seu novo modelo na quinta-feira (22), enquanto Ferrari e Alpine revelam seus carros na sexta-feira (23).

