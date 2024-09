Fernando Alonso é dono de novo hipercarro da Aston Martin (Foto: Divulgação/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 12:32 • Monte Carlo (MCO)

O bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso, corre atualmente pela Aston Martin, assim, representa a marca dentro e fora dos limites das pistas. Em sua casa em Mônaco, o piloto recebeu o novo hipercarro da Aston Martin, o Valkyrie, que custa cerca de 2,3 milhões de libras (R$ 17 milhões).

Em suas redes sociais, Alonso compartilhou, nesta quarta-feira (4), a felicidade em receber da equipe inglesa o presente, que contou com ajuda do próprio piloto para ser desenvolvido. Fernando Alonso confessou que estava ansioso para conseguir um dos exemplares e não via a hora de ir às ruas com o hipercarro, o que já fez, após receber o presente em Mônaco.

Com apenas 150 exemplares no mercado, o Valkyrie foi projetado por Adrian Newey, engenheiro e projetista da Red Bull na Fórmula 1, durante o período entre 2018 e 2020 de parceria entre as duas escuderias. De saída da equipe austríaca, Newey é cotado para se juntar a Aston Martin em 2025, e o anúncio é esperado para sair antes do GP do Azerbaijão, de 13 a 15 de setembro.

Primeiro hipercarro da Aston Martin, o modelo é grande orgulho da marca. A promessa é que Valkyrie seja o mais próximo de um carro da Fórmula 1 nas ruas, já que pode chegar a 100 km/h em 2,5 segundos, além de ultrapassar os 350 km/h.

Como os carros utilizados pela elite do automobilismo europeu, o modelo é feito todo em fibra de carbono e ostenta um motor V12 híbrido, com potência máxima de 1.155 cavalos, desenvolvido pela Cosworth. Por isso, é testado em condições de grande desempenho em Silverstone, antes de ser entregue a seus compradores.