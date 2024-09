Luisa Stefani e Schuurs caem diante de favoritas nas quartas do US Open

Luisa Stefani e Demi Schuurs perderam nas quartas de final do US Open (Foto; Andrew Ong/USTA)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/09/2024 - 11:45 • Nova York (EUA)

Luisa Stefani e sua parceira holandesa Demi Schuurs foram superadas, nesta terça-feira (3), nas quartas de final do US Open, último Grand Slam do ano, disputado em Nova York. A dupla caiu diante da tcheca Katerina Siniakova, atual número 2 do mundo, e a norte-americana Taylor Townsend, 8ª colocada, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

- Difícil ficar satisfeita, ainda mais depois de chegar nas quartas. Sempre queremos ir mais longe. Enfrentamos uma dupla complicadíssima, jogo bem duro, elas vinham muito confiantes. Siniakova foi a estrela da partida, muito firme, atrapalhou bastante nosso jogo, tanto na rede quanto no fundo. Veio com ótimas bolas nos pontos importantes, algo que fez a diferença hoje. Elas tiveram vantagem o tempo inteiro o que alivia um pouco, jogam mais relaxadas - disse Stefani.

Luisa Stefani e Demi Shuurs durante o US Open (Foto: JAMIE SQUIRE / AFP)

A dupla da brasileira teve grande dificuldade na partida contra as campeãs de Wimbledon. Stefani e Schuurs foram derrotas por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em partida que durou 1h25min.

- Nós tivemos dificuldades de impor nosso jogo, não conseguimos quebrar nenhuma vez. Tivemos duas oportunidades de quebra, em ambas com chances, mas acabamos não fazendo, pontos que podem ajudar a engrossar mais a partida. Mas, elas foram superiores, pelas estatísticas dá para ver que foram melhores no saque e devolução. Elas dificultaram nosso estilo de jogo - completou Luisa.