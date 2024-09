Aston Martin decide futuro e planeja anúncio de Newey na semana do GP do Azerbaijão (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)







Escrito por Grande Premio • Publicada em 03/09/2024 - 13:24 • Rio de Janeiro (RJ)

Adrian Newey parece finalmente ter decidido seu futuro na Fórmula 1 e vai começar a trabalhar junto da Aston Martin. Depois de os rumores apontarem que a Ferrari se espantou com o valor pedido pelo engenheiro, o time de Lawrence Stroll se tornou o grande favorito à contratação e aguardava a permissão contratual da Red Bull para anunciar a chegada do britânico.

Agora, de acordo com o portal neerlandês “RacingNews365”, a oficialização da parceria deve ser feita na semana do GP do Azerbaijão.

Desde que a Red Bull confirmou que Newey não seguiria com a equipe na Fórmula 1, o engenheiro virou objeto de desejo de boa parte das equipes do grid. Com o desejo de trabalhar ao lado de Lewis Hamilton e de Fernando Alonso, a Ferrari e a Aston Martin surgiram como favoritas a contratarem Adrian. O time de Maranello, no entanto, se espantou com os valores cobrados e recuou na negociação.

Algum tempo depois, a Alpine também surgiu como uma das opções e o portal inglês BBC afirmou que o projetista teve conversas “extensas” com Flavio Briatore, que voltou ao time francês oficialmente como consultor. Porém, as negociações com o time de Enstone não evoluíram da forma esperada.

Adrian Newey na Red Bull (Foto: Divulgação)

Agora, nesta terça-feira (3), o portal RacingNews365 confirmou que Newey está fechado com a Aston Martin. Ainda segundo a publicação, o engenheiro ficou impressionado com a fábrica de última geração do time britânico, que conta com seu próprio túnel de vento. Além disso, Adrian foi seduzido por um salário de £ 20 milhões por ano (R$ 146,8 milhões na cotação do dia).

A Fórmula 1 volta de 13 a 15 de setembro em Baku, para a disputa do GP do Azerbaijão, 17ª etapa da temporada 2024.