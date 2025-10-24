GP do México de F1: quando, horário e onde assistir à classificação

A Fórmula 1 (F1) realiza, neste sábado (25), o treino livre 3 e a classificação do Grande Prêmio do México, 20ª etapa da temporada. A prova acontece na Cidade do México, no Circuito Hermanos Rodrígues. O treino livre 3 será às 14h30 (de Brasília), enquanto a classificação acontece a partir das 18h. As sessões têm transmissão do BandSports e F1TV, enquanto a classificação também passa na Band.

Charles Leclerc liderou a primeira sessão de treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1 (F1). O brasileiro Gabriel Bortoleto foi quinto colocado, melhor já conquistada em um treino livre. Kimi Antonelli e Nico Hulkenberg foram, respectivamente, segundo e terceiro colocados. O treino não teve a participação de nomes como Max Verstappen, Lando Norris, George russell e Lewis Hamilton.

Charles Leclerc no treino livre do GP do México de F1 (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

No segundo treino, Max Verstappen liderou. Foi o único treino do dia com a participação do holandês. Charles Leclerc e Kimi Antonelli fecharam o top-3. Gabriel Bortoleto foi 15º, caindo em relação ao primeiro treino.

Gabriel Bortoleto superou o colega de equipe Nico Hulkenberg, que foi 16º no TL2. No primeiro treino, que contava com metade do grid formado por novatos, o brasileiro foi quinto.

GP do México de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 24 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 15h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Treino Livre 2 - 19h | BandSports e F1TV

SÁBADO, 25 DE OUTUBRO

🏎️ Treino Livre 3 - 14h30 | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação - 18h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINGO, 26 DE OUTUBRO

🏎️ Corrida - 17h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real