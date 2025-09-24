menu hamburguer
Fórmula 1

Irmão de Hamilton escapa de incêndio durante corrida de turismo na Inglaterra

Piloto passou por momento de tensão em Silverstone durante o fim de semana

0b4d39c1-0cb5-4d31-a32c-7e9a8a96e1c1_Avatar GP
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
19:06
Irmãos Hamilton
imagem cameraLewis Hamilton e irmão Nicolas Hamilton (Foto: Reprodução/Instagram/@nicolashamilton
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nicolas Hamilton, irmão mais novo do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, passou por um momento de tensão no fim de semana ao se envolver em um incidente durante a etapa do Campeonato Britânico de Carros de Turismo (BTCC), em Silverstone, na Inglaterra.

O piloto de 33 anos, que convive com paralisia cerebral, guiava seu Cupra Leon quando, na 18ª volta, o carro sofreu uma falha mecânica e pegou fogo repentinamente. Nicolas conseguiu deixar o veículo rapidamente e não sofreu ferimentos.

Acidente de Nicolas Hmailton (Foto: Reprodução / Instagram @nicolashamilton)
Acidente de Nicolas Hamilton em etapa do Campeonato Britânico de Carros de Turismo - BTCC (Foto: Reprodução / Instagram @nicolashamilton)

Irmão de Hamilton classificou episódio como assustador

Após o ocorrido, ele explicou a situação nas redes sociais, agradeceu o apoio de pessoas próximas e classificou o episódio como “assustador”.

— Esta é uma foto extraordinária que deu início a um momento muito triste e assustador para minha família, meus amigos e eu. Eu estava surpreendentemente calmo durante toda a situação, tentando salvar o carro de mais danos enquanto me mantinha seguro e estou orgulhoso da maneira como gerenciei a situação — começou Nicolas.

— Depois do incêndio, não está claro se poderei ir para a pista na próxima semana em Brands Hatch para a última corrida da temporada. Se eu não tiver a oportunidade de terminar a temporada, quero agradecer a todos que me apoiaram este ano.

— Sou grato à minha família, amigos e patrocinadores por seu amor e apoio, permitindo que eu siga meus sonhos e continue minha jornada. Pessoalmente, acho que estou pilotando melhor do que nunca no BTCC e estou muito orgulhoso do meu progresso este ano — concluiu o irmão de Lewis Hamilton.

