Irmão de Hamilton escapa de incêndio durante corrida de turismo na Inglaterra

Nicolas Hamilton, irmão mais novo do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton, passou por um momento de tensão no fim de semana ao se envolver em um incidente durante a etapa do Campeonato Britânico de Carros de Turismo (BTCC), em Silverstone, na Inglaterra.

O piloto de 33 anos, que convive com paralisia cerebral, guiava seu Cupra Leon quando, na 18ª volta, o carro sofreu uma falha mecânica e pegou fogo repentinamente. Nicolas conseguiu deixar o veículo rapidamente e não sofreu ferimentos.

Acidente de Nicolas Hamilton em etapa do Campeonato Britânico de Carros de Turismo - BTCC (Foto: Reprodução / Instagram @nicolashamilton)

Irmão de Hamilton classificou episódio como assustador

Após o ocorrido, ele explicou a situação nas redes sociais, agradeceu o apoio de pessoas próximas e classificou o episódio como “assustador”.

— Esta é uma foto extraordinária que deu início a um momento muito triste e assustador para minha família, meus amigos e eu. Eu estava surpreendentemente calmo durante toda a situação, tentando salvar o carro de mais danos enquanto me mantinha seguro e estou orgulhoso da maneira como gerenciei a situação — começou Nicolas.

— Depois do incêndio, não está claro se poderei ir para a pista na próxima semana em Brands Hatch para a última corrida da temporada. Se eu não tiver a oportunidade de terminar a temporada, quero agradecer a todos que me apoiaram este ano.

— Sou grato à minha família, amigos e patrocinadores por seu amor e apoio, permitindo que eu siga meus sonhos e continue minha jornada. Pessoalmente, acho que estou pilotando melhor do que nunca no BTCC e estou muito orgulhoso do meu progresso este ano — concluiu o irmão de Lewis Hamilton.