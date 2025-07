A rivalidade entre Oscar Piastri e Lando Norris na McLaren promete esquentar ainda mais a temporada 2025 da F1. Para o David Coulthard, ex-piloto da equipe britânica, o duelo interno entre os “Papayas” pode seguir o mesmo roteiro explosivo da disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen em 2021 – com talento dos dois lados, mas espaço para apenas um campeão.

— Se fosse meio Campeonato Mundial, Oscar venceria. Não acho que alguém possa dizer que ele não merece estar na liderança – ele já estava na liderança antes (das McLarens) se chocarem no Canadá. Mas se Lando virar o jogo na segunda metade da temporada, ele fará isso contra alguém que é um talentoso piloto de F1 em seu terceiro ano — analisou Coulthard.

A acirrada briga pelo título dos pilotos da McLaren lembra a disputa conturbada da F1 2021, segundo o ex-piloto. Na época, Verstappen superou Hamilton na última corrida, em Abu Dhabi, e conquistou seu primeiro campeonato mundial.

— É um pouco como 2021, quando algumas pessoas ainda falam tanto sobre o que aconteceu… só um piloto conseguiu vencer. Tanto Max quanto Lewis pilotaram como campeões mundiais naquele ano, mas só um deles conseguiu o título — relembrou.

Hamilton e Verstappen realizaram uma das maiores rivalidades já vistas na Fórmula 1 durante o ano de 2021, levando a decisão para a última etapa do ano. O piloto holandês conquistou seu primeiro título mundial na carreira naquele ano e, desde então, levou também os campeonatos de 2022, 2023 e 2024.

Lewis Hamilton e Max Verstappen disputaram o mundial da F1 até última corrida (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Regras papayas e futuro da McLaren

Batendo na trave em 2024, Norris aproveita a clara vantagem na F1 para lutar novamente pelo título na atual temporada. A força da McLaren, no entanto, beneficia também Piastri que não se preocupa mais com as "regras papayas" e lidera o Mundial de Pilotos. Com a disputa em aberto, a equipe escolheu não interferir mais em confrontos diretos na pista entre os pilotos, o que foi bem recebido por Coulthard.

— Acho que a McLaren lidou muito bem com isso. Acho que ambos os pilotos estão mais para o lado dócil do que para o lado selvagem, então isso provavelmente torna tudo um pouco mais fácil. Sempre vai acontecer que, não importa o quão unida seja uma equipe, quando ambos os pilotos têm a intensidade de ter a chance de vencer, isso vai ficar cada vez mais complicado. — disse.

As chances são claras para ambos os "Papayas", já que a diferença entre os dois está em apenas oito pontos. O australiano acumula 234 pontos e cinco vitórias, enquanto o companheiro tem 226 e quatro triunfos em 12 corridas disputadas.

Apesar disso, pode ser que essa abertura não volte a acontecer a partir da temporada que vem. O motivo, para o ex-piloto, seria as mudanças que o regulamento da Fórmula 1 terá a partir de 2026. Com isso, o futuro tanto da McLaren quanto dos pilotos fica incerto.

— Mas esta também pode ser a única chance deles de ganhar um título mundial; não sabemos o que 2026 reserva, não sabemos o que o futuro reserva, então é preciso aproveitar o momento — destacou Coulthard, que completou:

— É por isso que estou realmente impressionado com a forma como o Oscar se destacou este ano. Mas a resposta do Lando nas últimas duas corridas também está mostrando sua qualidade. Acho que vai ser uma daquelas coisas em que ambos merecem, mas só um pode conseguir.

Courthard não descarta chances de Verstappen

A situação de Max Verstappen na F1 2025 não está tão simples quanto na temporada passada. Além da desvantagem no Mundial de Pilotos, o holandês está pendurado com nove pontos em sua superlicença e precisará enfrentar oito corridas com certa cautela. No entanto, nem isso poderá segurar o piloto caso a Red Bull Racing faça os reparos necessários, segundo Coulthard.

— Não dá para descartar o Max. Acho que, para o campeonato, todos sabemos que será preciso uma melhora para liberar algum desempenho. Será preciso uma atualização da Red Bull para dar a ele a consistência necessária. Eles são capazes de fazer isso? Com certeza. Já fizeram isso antes? Sim. O Max é excepcional? Com certeza — afirmou.

Embora Verstappen seja capaz de conquistar tal reviravolta, as probabilidades são muito baixas devido ao desempenho entregue pela equipe na primeira metade da temporada. Como afirma o ex-piloto, será "difícil imaginar que os circuitos da segunda metade da temporada de repente seriam mais adequados para a Red Bull do que os da primeira metade".