Ferrari diz que McLaren lucra com falha da F1 que dura 25 anos; entenda

Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, afirmou que o gerenciamento da temperatura dos pneus é o principal trunfo da McLaren na atual temporada da Fórmula 1. Em declarações à imprensa nesta quarta-feira (23), o dirigente francês destacou que este fator não é exclusivo de 2025, mas um elemento determinante na categoria há duas décadas e meia.

— Não é o principal fator desta temporada, é o principal fator das últimas 25 temporadas — disse Vasseur, sobre a importância do controle térmico dos pneus no desempenho dos carros.

A McLaren lidera atualmente a disputa pelos títulos da temporada 2025, enquanto Ferrari, Mercedes e Red Bull ocupam posições de perseguidoras no campeonato. O dirigente italiano explicou que a capacidade da equipe britânica de administrar as temperaturas dos pneus em diferentes condições tem sido determinante para seu desempenho superior.

— A McLaren, de sessão em sessão, dependendo das condições, pode estar a seis ou sete décimos de distância, e tudo isso é afetado pelas condições — afirmou o chefe da Ferrari.

As características distintas de asfalto e traçados dos diversos circuitos do calendário impactam diretamente no comportamento dos pneus e no desempenho dos carros. Vasseur reconheceu a dificuldade de alcançar a equipe líder, mas mantém o objetivo de conquistar vitórias pontuais durante a temporada.

— Todos nós estamos lutando para sermos competitivos em todas as condições, mas isso também tem a ver com o asfalto e o traçado da pista. Já vimos que será difícil voltar para a McLaren, pois eles têm a vantagem — declarou Vasseur.

Apesar do cenário desafiador, o dirigente mantém perspectivas para o restante de 2025 e para a preparação da próxima temporada. Ainda destacou que a disputa central da Ferrari, no ano, é contra a Mercedes e a Red Bull.

— Em algumas pistas, ou em algumas condições, podemos brigar com eles, mas, no geral, eles têm a vantagem, mas ainda estamos na briga com a Mercedes e a Red Bull. Ainda estamos na luta para vencer algumas corridas, e isso é importante para a equipe agora, entre 2025 e 2026 — afirmou.

