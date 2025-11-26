menu hamburguer
Fórmula 1

Leitores do Lance! apontam quem será o campeão da F1

Veja quem foi o mais votado

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado por Thiago Fernandes
Dia 26/11/2025
16:54
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen disputam o título da F1 (Fotos: Patrick T. Fallon / AFP // Frederic J. Brown / AFP // Mason/Getty Images/AFP)
A Fórmula 1 (F1) está na reta final e a decisão do título pode sair já nesta semana. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri disputam o troféu. Em enquete no canal oficial do Lance! no WhatsApp, os leitores decidiram quem será o campeão da F1 em 2025. O favorito ao título dos leitores do Lance! ganhou a votação com folga.

➡️ Norris, Piastri ou Verstappen: IA crava campeão da F1 2025

Na enquete, Max Verstappen, terceiro colocado no campeonato, aparece com 58.77% dos votos; Lando Norris, líder da disputa na F1, tem 36.21%; Por último, Oscar Piastri, segundo colocado no campeonato de pilotos, possui somente 4.02%. A votação, encerrada às 16h30 (de Brasília) desta quinta-feira (26), teve 174 votos.

Max Verstappen no paddock do GP do México (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Max Verstappen no paddock do GP do México (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A decisão do título da F1 pode vir no Qatar. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen ainda têm chances matemáticas para a conquista. O britânico da McLaren tem 390 pontos, superando os demais, que empatam com 366. Somente Norris poderia sair do país com o título, já que a etapa tem 33 pontos em jogo.

O britânico Lando Norris celebra a pole position para o GP do Brasil de Fórmula 1
O britânico Lando Norris celebra a pole position para o GP do Brasil de Fórmula 1 (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Qatar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

