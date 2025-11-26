Leitores do Lance! apontam quem será o campeão da F1
Veja quem foi o mais votado
- Matéria
- Mais Notícias
A Fórmula 1 (F1) está na reta final e a decisão do título pode sair já nesta semana. Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri disputam o troféu. Em enquete no canal oficial do Lance! no WhatsApp, os leitores decidiram quem será o campeão da F1 em 2025. O favorito ao título dos leitores do Lance! ganhou a votação com folga.
➡️ Norris, Piastri ou Verstappen: IA crava campeão da F1 2025
Na enquete, Max Verstappen, terceiro colocado no campeonato, aparece com 58.77% dos votos; Lando Norris, líder da disputa na F1, tem 36.21%; Por último, Oscar Piastri, segundo colocado no campeonato de pilotos, possui somente 4.02%. A votação, encerrada às 16h30 (de Brasília) desta quinta-feira (26), teve 174 votos.
A decisão do título da F1 pode vir no Qatar. Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen ainda têm chances matemáticas para a conquista. O britânico da McLaren tem 390 pontos, superando os demais, que empatam com 366. Somente Norris poderia sair do país com o título, já que a etapa tem 33 pontos em jogo.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
GP do Qatar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias