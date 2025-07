Drugovich afirma luta por lugar no grid da F1 2026: ‘Não desisti’

Os fãs brasileiros ainda podem assistir a tão esperada estreia de Felipe Drugovich na F1. Com a chegada da Cadillac na categoria, o piloto terá mais uma oportunidade de ocupar uma posição no grid da Fórmula 1 em 2026. No último domingo (6), o reserva da Aston Martin comentou sobre seu futuro com a jornalista Mariana Becker, da "Band", e garantiu que não havia desistido de sua entrada na elite do automobilismo.

— Vixe, não é uma pergunta pra mim no caso agora. Só posso dizer a todo mundo que estou tentando o máximo para estar no grid ano que vem. É meu sonho e não desisti, como muitos pensam. Estou fazendo de tudo para estar lá em 2026 — destacou o brasileiro.

Em sua resposta, Drugovich não deu detalhes, e nem confirmou, sobre uma possível negociação com a Cadillac. Apesar disso, ele deixou claro que, se a oportunidade surgir, o objetivo é estar como piloto titular no grid da F1 2026.

Ainda como reserva da Aston Martin, o piloto fará sua estreia na Fórmula E nesta temporada de 2025. Drugovich entrará no lugar do holandês Nyck de Vries, pela equipe Mahindra Racing, em Berlim. A etapa do E-Prix acontecerá nos dias 12 e 13 de julho.

Temporada de 2025 da Fórmula 1

A temporada de 2025 da Fórmula 1 ficou marcada para os fãs brasileiros pela presença de Gabriel Bortoleto, enquanto Drugovich se manteve como reserva da Aston Martin. O país havia ficado sem um representante desde a saída de Felipe Massa em 2017.

A chance de Drugovich ainda na F1 2025, no entanto, voltou a ser assunto após o GP da Inglaterra. O piloto foi um dos nomes citados pelo comentarista Ted Kravitz durante o programa Ted's Notebook, da "Sky Sports", para substituir Franco Colapinto.

O argentino chegou como titular da Alpine no lugar de Jack Doohan, mas também não fez boa sequência de corridas. Ambos os pilotos não conseguiram pontuar na temporada. Com isso, Drugovich poderia ser a nova escolha da escuderia francesa no GP da Bélgica.

— O lugar de Colapinto em Spa pode ser de Doohan, pode ser de Bottas, pode ser de Felipe Drugovich, pode ser de Paul Aron. Então, há muita dúvida em torno de Colapinto — comentou Kravitz.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.