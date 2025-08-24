menu hamburguer
Bortoleto aponta situação difícil de Antonelli, mas crê em melhora: ‘Talentoso’

Gabriel Bortoleto destacou talento de Andrea Kimi Antonelli e aposta em recuperação do italiano, que sofre pressão por altos e baixos no ano de estreia na Mercedes

Kick Sauber's Brazilian driver Gabriel Bortoleto speaks during the drivers' press conference at the Circuit de Monaco in Monaco, on May 22, 2025, ahead of the Formula One Monaco Grand Prix. (Photo by Andrej ISAKOVIC / AFP)
imagem cameraGabriel Bortoleto durante entrevista coletiva (Foto: Andrej Isakovic/AFP)
Grande Premio
Grande Premio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/08/2025
08:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Gabriel Bortoleto deu apoio público a Andrea Kimi Antonelli, que atravessa um momento de dificuldades em sua temporada de estreia com a Mercedes na Fórmula 1 (F1). O brasileiro da Sauber reconheceu que há muitas expectativas sobre o italiano, mas destacou o talento do ex-rival de F2 e disse esperar pela recuperação.

Apontado como promessa desde as categorias de base, Antonelli chegou à F1 cercado de expectativas. Após conquistar a FRECA em 2023, pulou a F3 e foi direto para a F2. No fim do ano passado, com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, Toto Wolff optou por promover o jovem de apenas 18 anos ao time principal.

— Nunca sabemos o que está acontecendo dentro das outras equipes, então não quero falar sobre performance ou confiança. Há muitos rumores circulando, mas sinto que Kimi é um ótimo piloto, muito talentoso — afirmou.

— Corri contra ele na F2 no ano passado. Agora está em um carro competitivo, com um companheiro de equipe muito forte, o que é sempre uma situação difícil. Houve muitas expectativas em cima dele nesta temporada. Tomara que recupere a confiança e consiga mostrar bons resultados, porque é sempre legal ver outros novatos se destacando. Mostra que a nossa geração é forte — completou.

O início de Antonelli chegou a empolgar: cravou a pole da sprint em Miami e conquistou o primeiro pódio da carreira no GP do Canadá. No entanto, desde então, vem sofrendo bastante com o desempenho irregular do W16, além de ter cometido alguns erros. Depois de Montreal, só conseguiu somar um ponto, no GP da Hungria.

Apesar dos altos e baixos, Antonelli é o novato mais bem colocado no campeonato até o momento. Após 14 etapas, Antonelli ocupa a sétima posição no Mundial de Pilotos, com 64 pontos.

Com Bortoleto e Antonelli, a F1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

Gabriel Bortoleto em coletiva em Spielberg, Áustria (foto: Joe Klamar / AFP)
