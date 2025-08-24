Gabriel Bortoleto deu apoio público a Andrea Kimi Antonelli, que atravessa um momento de dificuldades em sua temporada de estreia com a Mercedes na Fórmula 1 (F1). O brasileiro da Sauber reconheceu que há muitas expectativas sobre o italiano, mas destacou o talento do ex-rival de F2 e disse esperar pela recuperação.

Apontado como promessa desde as categorias de base, Antonelli chegou à F1 cercado de expectativas. Após conquistar a FRECA em 2023, pulou a F3 e foi direto para a F2. No fim do ano passado, com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, Toto Wolff optou por promover o jovem de apenas 18 anos ao time principal.

— Nunca sabemos o que está acontecendo dentro das outras equipes, então não quero falar sobre performance ou confiança. Há muitos rumores circulando, mas sinto que Kimi é um ótimo piloto, muito talentoso — afirmou.

— Corri contra ele na F2 no ano passado. Agora está em um carro competitivo, com um companheiro de equipe muito forte, o que é sempre uma situação difícil. Houve muitas expectativas em cima dele nesta temporada. Tomara que recupere a confiança e consiga mostrar bons resultados, porque é sempre legal ver outros novatos se destacando. Mostra que a nossa geração é forte — completou.

O início de Antonelli chegou a empolgar: cravou a pole da sprint em Miami e conquistou o primeiro pódio da carreira no GP do Canadá. No entanto, desde então, vem sofrendo bastante com o desempenho irregular do W16, além de ter cometido alguns erros. Depois de Montreal, só conseguiu somar um ponto, no GP da Hungria.

Apesar dos altos e baixos, Antonelli é o novato mais bem colocado no campeonato até o momento. Após 14 etapas, Antonelli ocupa a sétima posição no Mundial de Pilotos, com 64 pontos.

Com Bortoleto e Antonelli, a F1 volta às pistas após o recesso de verão, entre os dias 29 e 31 de agosto, para o GP dos Países Baixos, em Zandvoort.

