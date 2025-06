WSL: Miguel Pupo sai melhor em duelo entre brasileiros em Saquarema

As quartas de finais da WSL (Liga Mundial de Surfe) em Saquarema, no Rio de Janeiro, começaram com um duelo entre brasileiros. Na disputa contra Yago Dora, Miguel Pupo saiu melhor e avançou às semifinais, que acontecem ainda neste domingo (29). Pupo enfrenta Cole Houshmand nas semifinais.

continua após a publicidade

Miguel Pupo fez a bateria com certa dominância, marcando notas maiores do que Yago Dora durante toda a disputa. Quando Pupo já tinha as duas notas para o somatório, Dora marcou a sua maior pontuação, um cinco.

Pupo marcou um 5.83 seguido de um 6.60, que fez ele somar os 12.33. Já Dora fez um 5.00 e um 3.67, somando 8.67. Na WSL, são consideradas somente as duas maiores notas obtidas durante a bateria. Confira as notas completas abaixo:

continua após a publicidade

Surfista N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 TOTAL Miguel Pupo 0.63 5.83 6.60 3.20 2.13 - - 12.33 Yago Dora 1.00 1.60 5.00 0.67 3.67 2.00 0.80 8.67

Com o resultado, Miguel Pupo vai ao top-10 do ranking da WSL. Ele era 11º e subiu uma posição. Yago Dora é, atualmente, segundo no ranking, ele vinha de duas finais seguidas em Saquarema. Ainda neste domingo, serão realizadas as demais baterias das quartas masculinas, as semifinais masculinas e femininas, além das finais.

Yago Dora deixa disputa de Saquarema (Foto: Thiago Diz/World Surf League)

Baterias do dia na WSL Saquarema

MASCULINO

Bateria 1: 🔼 Yago Dora (BRA) 12.33 x 10.30 Miguel Pupo (BRA)

Bateria 2: Cole Houshmand (EUA) x Jake Marshall (EUA)

Bateria 3: Jordy Smith (RSA) x Griffin Colapinto (EUA)

Bateria 4: Ítalo Ferreira (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

continua após a publicidade

Semifinal 1: Vencedor B1 x Vencedor B2

Semifinal 2: Vencedor B3 x Vencedor B4

Final: Vencedor S1 x Vencedor S2

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

FEMININO

Semifinal 1: Caroline Marks (EUA) x Luana Silva (BRA)

Semifinal 2: Molly Picklum (AUS) x Erin Brooks (CAN)

Final: Vencedor S1 x Vencedor S2