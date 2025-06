VNL masculina: Sem Alan, Bernardinho define lista para enfrentar a Polônia

O técnico Bernardinho definiu a lista dos 14 jogadores para o confronto com a Polônia, neste domingo (29), que encerra a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. A principal mudança é a ausência do oposto Alan, principal pontuador no jogo com a Itália.

Segundo nota oficial divulgada pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Alan foi poupado, levando em consideração a preparação física e a sequência de jogos. O oposto foi responsável por 31 pontos do Brasil na vitória por 3 sets a 2 no último sábado (28). O ponteiro Lucarelli, ainda em processo de recuperação da lesão no ombro, viajou com delegação brasileira para Chicago, mas segue fora da lista de Bernardinho para o último jogo da semana.

A Seleção Brasileira tem 100% de aproveitamento na passagem pelos Estados Unidos, com vitórias sobre Canadá, China e Itália. O confronto com a Polônia vale a liderança da classificação geral, já que o Brasil ocupa a segunda colocação, apenas um ponto atrás da seleção europeia.

Após o confronto com a Polônia, a Liga das Nações de Vôlei entra em um período de pausa antes da terceira e última semana da primeira fase. O Brasil volta a jogar apenas no dia 16 de julho, em Chiba, no Japão, diante da Argentina, em busca de um lugar entre as sete melhores seleções da competição, que avançam à fase final da VNL. A China, anfitriã da etapa decisiva, já tem vaga garantida para as finais.

Maior pontuador contra a Itália, Alan foi poupado pela comissão técnica

Veja a lista completa

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Honorato, Lukas Bergmann e Maicon

Centrais: Flávio, Judson, Matheus Pinta e Thiery

Líberos: Alê Elias e Maique

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Polônia pela VNL masculina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Polônia

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: domingo, 29 de junho, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, nos EUA.

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV