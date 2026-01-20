Audi admite ambição, mas não mira título da F1 em 2026: 'abordagem errada'

Nesta terça-feira (20), a Audi apresentou oficialmente o modelo do R26, carro que será pilotado por Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto na temporada 2026. Durante o evento, realizado em Berlim, o chefe Jonathan Wheatley revelou suas ambições para estreia da escuderia na Fórmula 1 (F1).

— Não estamos aqui para brincar. Queremos que a Audi seja a equipe de F1 mais bem-sucedida da história, mas temos de começar de onde estamos, e há uma jornada. Temos marcos mensuráveis ​​nesse trajeto e estamos animados para iniciá-lo - declarou.

Apesar das altas ambições, o líder do projeto Mattia Binotto pediu cautela neste início de jornada, marcada por um regulamento cheio de novidades. O italiano vê a temporada de 2026 como um ano para estabelecer parâmetros para a sequência do projeto da Audi.

— Em 2026 teremos um regulamento totalmente novo, um chassi novo com unidades de potências novas, então sabemos do grande desafio pela frente. Mas, no fim das contas, é sobre aproveitar esse novo regulamento para conseguir novas abordagens. Teremos muitos marcos antes de começar a brigar de fato pelo campeonato. 2026 vai nos dar uma ideia sobre a posição da equipe no campeonato, mas é nosso primeiro ano e já pensar em título é uma abordagem errada. Nosso objetivo é ser competitivo e temos de ser humildes e entender que temos muito a aprender - projetou.

Bortoleto fala de 'sonho realizado'

Presente no evento de lançamento do R26, o brasileiro Gabriel Bortoleto demonstrou empolgação com o projeto da Audi para estreia na Fórmula 1. O jovem piloto disse estar feliz por fazer parte da construção de um legado, nesta nova fase da escuderia. A Audi assumiu as operações da Sauber ao final da temporada 2025.

— O carro é maravilhoso e mal posso esperar para pilotá-lo. Para mim é um sonho se tornando realidade, é o tipo de projeto que você sonha a vida inteira em fazer parte, é a chance de criar um legado. Esse dia pode ficar marcado para sempre na história e estou feliz por fazer parte disso. Vamos fazer o melhor para atingir todos os objetivos - disse.

