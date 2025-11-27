F1: Vettel revela conselho a Hamilton sobre a Ferrari

O ex-piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel está de olho na trajetória de Lewis Hamilton na Ferrari. O tetracampeão mundial, que passou seis anos na escuderia, conhece o peso de suas raízes italianas e revelou em um podcast ter aconselhado o britânico a abraçar a cultura local.

— Eu falei com Lewis, antes dele se mudar: "O único conselho, e o melhor que posso te dar, é: aprenda o idioma. Aprenda muito bem. Porque, no caminho do aprendizado, você precisa se expor, e você começa a falar com as pessoas do país, e se expõe à cultura. O resto se ajeita." Claro, quando se trata de corrida, quando você fala do ajuste de seu carro, você pode até dizer que isso é irrelevante. Mas, num cenário mais amplo, é importante — revelou Vettel.

O alemão usou as cores da Ferrari entre 2015 e 2020, quando conquistou 14 vitórias, utilizando sua própria experiência para aconselhar Hamilton.

— Eu acho que foi um erro crucial meu, no passado. Eu aprendi italiano, fiz aulas e comecei a entender, mas não era perfeito. Eu devia ter estudado mais italiano. Talvez deva ter passado mais tempo na Itália para entender mais a cultura, porque cultura também é cada uma das pessoas - continuou Vettel.

— Ele esteve na Mercedes por muito, muito tempo, e aí vai para a Ferrari; com certeza vai ser uma grande diferença porque o coração e a cultura do time é italiano. A linguagem é inglesa, ele entende todos na equipe mas há empregados que ele não entende porque eles não falam inglês ou não falam tão bem. E se você não fala uma linguagem tão bem, você até se dá bem com as pessoas, mas você realmente se conecta com as pessoas, com a linguagem? - finalizou.

Lewis Hamilton - Ferrari (Foto: Jim WATSON / AFP)

Logo ao entrar na Ferrari, Hamilton também recebeu um conselho parecido de Stefano Domenicali, ex-chefe da equipe e atual presidente da F1.

- Eu disse a ele que é essencial que ele consiga fazer isso. Na Ferrari você encontrará um ambiente diferente - disse o italiano.

