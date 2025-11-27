menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

F1: Vettel revela conselho a Hamilton sobre a Ferrari

O britânico já teve problemas de comunicação com a equipe italiana

2871e1e8-5c72-4769-8b85-dc073b68c6f6_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-09.56.38-aspect-ratio-1024-1024
Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 27/11/2025
11:42
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
Lewis Hamilton, da Ferrari, no GP dos Estados Unidos pela F1 2025 (Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images/AFP)
O ex-piloto de Fórmula 1, Sebastian Vettel está de olho na trajetória de Lewis Hamilton na Ferrari. O tetracampeão mundial, que passou seis anos na escuderia, conhece o peso de suas raízes italianas e revelou em um podcast ter aconselhado o britânico a abraçar a cultura local.

Norris, Piastri ou Verstappen: IA crava campeão da F1 2025

— Eu falei com Lewis, antes dele se mudar: "O único conselho, e o melhor que posso te dar, é: aprenda o idioma. Aprenda muito bem. Porque, no caminho do aprendizado, você precisa se expor, e você começa a falar com as pessoas do país, e se expõe à cultura. O resto se ajeita." Claro, quando se trata de corrida, quando você fala do ajuste de seu carro, você pode até dizer que isso é irrelevante. Mas, num cenário mais amplo, é importante — revelou Vettel.

O alemão usou as cores da Ferrari entre 2015 e 2020, quando conquistou 14 vitórias, utilizando sua própria experiência para aconselhar Hamilton.

— Eu acho que foi um erro crucial meu, no passado. Eu aprendi italiano, fiz aulas e comecei a entender, mas não era perfeito. Eu devia ter estudado mais italiano. Talvez deva ter passado mais tempo na Itália para entender mais a cultura, porque cultura também é cada uma das pessoas - continuou Vettel.

— Ele esteve na Mercedes por muito, muito tempo, e aí vai para a Ferrari; com certeza vai ser uma grande diferença porque o coração e a cultura do time é italiano. A linguagem é inglesa, ele entende todos na equipe mas há empregados que ele não entende porque eles não falam inglês ou não falam tão bem. E se você não fala uma linguagem tão bem, você até se dá bem com as pessoas, mas você realmente se conecta com as pessoas, com a linguagem? - finalizou.

Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Ferrari's British driver Lewis Hamilton arrives for the practice session for the United States Formula One Grand Prix at the Circuit of the Americas in Austin, Texas, on October 17, 2025. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Lewis Hamilton - Ferrari (Foto: Jim WATSON / AFP)

Logo ao entrar na Ferrari, Hamilton também recebeu um conselho parecido de Stefano Domenicali, ex-chefe da equipe e atual presidente da F1.

- Eu disse a ele que é essencial que ele consiga fazer isso. Na Ferrari você encontrará um ambiente diferente - disse o italiano.

GP do Catar

A 23° corrida da Fórmula 1 esta marcada para o próximo fim de semana, entre os dias 28 e 30 de novembro, com transmissão da Band (TV aberta) e do BandSports (TV fechada). Esta é a última prova do ano com corrida sprint, que dá oito pontos adicionais ao vencedor. 

Apenas três corridas foram realizadas no local, com duas vitórias de Max Verstappen e uma de Lewis Hamilton.

  • Sexta-feira, 28 de novembro
    - Treino Livre 1: 10h30
    - Classificação sprint: 14h30
  • Sábado, 29 de novembro
    - Corrida sprint: 11h
    - Classificação: 15h
  • Domingo, 30 de novembro
    - Corrida: 13h

