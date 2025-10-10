Zinho ironiza técnico de gigante da Série A após polêmica: ‘Não era vivo?’
Ex-jogador usou como exemplo um momento histórico
As polêmicas envolvendo a arbitragem no clássico entre São Paulo x Palmeiras segue sendo um dos principais assuntos nos programas esportivos em todo o Brasil. Nesta quinta-feira (9), Zinho rebateu a declaração de Hernán Crespo, que chamou os erros de "escândalo" e disse nunca ter visto algo parecido. Em tom de ironia, o campeão mundial questionou se o técnico argentino estava vivo no famoso gol de mão de Maradona, na Copa do Mundo de 1986.
Ainda em tom de brincadeira, Zinho revelou que mesmo com três anos de idade lembra do tricampeonato em 1970 e questionou como Crespo não lembra de um gol de mão. Antes de finalizar, o comentarista falou sobre a rivalidade entre Brasil e Argentina.
- O cara (Ramon Abatti Abel) errou feio e agora é buscar melhorar, fazer desse desastre algo para melhorar. O Crespo usou a palavra escândalo e disse que nunca viu isso na vida dele. Ele não viu o gol de mão do Maradona na Copa do Mundo não, né? Ele não era vivo não? Tinha nascido ainda não? - questionou, antes de completar.
- Em 1970 eu tinha três anos, o Brasil foi tricampeão e eu lembro disso, como que ele não lembra? Ainda mais gol de mão (risos). Quer falar o quê? Mas tudo bem, sabe que eu tenho aquela rivalidade entre Brasil e Argentina - finalizou.
➡️PVC muda de opinião sobre lance polêmico em São Paulo x Palmeiras
Veja as polêmicas de São Paulo x Palmeiras
Texto por: Bernardo Pinho
Rui Costa e Carlos Belmonte se manifestaram após a derrota do São Paulo por 3 a 2 contra o Palmeiras, em clássico disputado no Morumbis. Os dirigentes falaram no lugar dos jogadores em zona mista por conta das polêmicas envolvendo arbitragem. Ramon Abatti Abel foi o juiz da partida.
As polêmicas circularam em cima de dois lances. O primeiro foi uma penalidade não marcada em cima do Gonzalo Tapia após Allan derrubar o jogador na área. A segunda quanto a ausência de um cartão para Andreas Pereira após uma dura entrada em Marcos Antonio.
O lance que diz respeito a suposta penalidade, inclusive, surgiu em um momento no qual o Tricolor estava com uma vantagem de 2 a 0. Uma boa parte da revolta do Tricolor foi quanto a ausência da consulta da arbitragem de vídeo em São Paulo x Palmeiras.
