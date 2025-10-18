Zinho avalia situação de Pedro e analisa as estratégias de Flamengo e Palmeiras: ‘Pode mudar’

Disputando a liderança do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (19), às 16h, no Maracanã. De olho na “decisão antecipada”, o Lance! conversou com o ex-jogador, campeão por ambas as equipes, Zinho, que avaliou a estratégia de cada treinador para o duelo decisivo.

continua após a publicidade

➡️IA simula confronto decisivo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão

Na visão do atual comentarista dos canais ESPN, Abel Ferreira e Filipe Luís têm estilos de jogo diferentes. Segundo Zinho, o Flamengo tem como característica principal o controle da bola, buscando sempre tomar a iniciativa dentro dos 90 minutos. Por outro lado, o Palmeiras conta com a solidez defensiva para sofrer poucos gols.

- O Abel tem um estilo de jogo que faz o Palmeiras nunca desistir. Eu acho que ele não pode mudar essa estratégia. O Filipe Luis é o Flamengo que domina o jogo, o Flamengo que tem a posse de bola, é o Flamengo que toma a iniciativa do jogo, é o Flamengo mais ofensivo, com mais recursos em todas as posições - disse, antes de completar.

continua após a publicidade

- E do lado do Palmeiras, é o Palmeiras competitivo, é o Palmeiras sólido, é o Palmeiras confiável, é o Palmeiras que dificilmente toma gol, é o Palmeiras muito forte mentalmente. Eles não devem mudar essa estratégia, porque é isso que está dando certo para cada equipe - completou, Zinho.

➡️Escolha da arbitragem para Flamengo x Palmeiras revolta torcedores: ‘Escandaloso’

Zinho avalia situação de Pedro no Flamengo

Em meio a instabilidade de Pedro na equipe titular do Flamengo, Zinho destacou que não abriria mão do camisa 9. Na visão do ex-jogador, Filipe Luís poderia dar mais minutagem ao atacante, assim como faz com Arrascaeta.

continua após a publicidade

- Ele é o treinador, a cobrança é em cima dele, mas eu não abriria a mão do Pedro. Eu tenho falado muito isso, acho que em alguns jogos você precisa controlar a minutagem, como ele faz com a Arrascaeta. Ele tira o Arrascaeta em todos os jogos com uma minutagem de jogo, dependendo do que está acontecendo na partida, para fisicamente ele recuperar o Arrascaeta.

- Eu acho que ele podia ter essa estratégia com o Pedro também. Para mim, o Pedro é titular do time. Quando o Pedro ficou de fora, o Flamengo teve muitas dificuldades para o momento final, para a definição, para o gol - comentou.

➡️Weverton tem lesão na mão e deve desfalcar o Palmeiras contra o Flamengo

Antes de finalizar, o comentarista destacou a importância de Pedro para a equipe titular do Flamengo e reforçou que não abriria mão do camisa 9 na partida decisiva contra o Palmeiras.

- Você abrir mão de um centroavante que faz gol, que tem técnica e que dá também assistência, por uma ideia de jogo, que é os atacantes de velocidade que pressionam, que tem intensidade para pressionar a defesa adversária, eu acho que é correr muito risco. O Pedro não tem a mesma velocidade que os jogadores de mobilidade do ataque. O Filipe Luís, às vezes, quando tira, o Pedro improvisa, o Plata de centroavante, o Carrascal joga o meia pela direita, o adianta um pouquinho ali mais, o Arrascaeta, mas nenhum deles são artilheiros de área.

- Eu não abriria a mão do Pedro e eu acho que ele tem que buscar esse equilíbrio. Agora a gente está falando que é uma reta final, não é mais o ano todo. No ano todo ele pode até buscar esse controle, jogo a jogo, estudar o adversário, mas contra o Palmeiras, que geralmente está jogando com três zagueiros, você não ter aquele centroavante lá dentro, eu acho que ele não devia abrir mão disso - finalizou Zinho.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vale destacar que Filipe Luís optou pela titularidade de Pedro na vitória por 3 a 0 contra o Botafogo, na última rodada. No decorrer da partida, o atacante contribuiu com um gol e uma assistência, e conduziu o Flamengo à vitória no clássico carioca.