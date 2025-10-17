IA simula confronto decisivo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão
Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as duas equipes. A tecnologia apontou para uma vitória do Rubro-Negro.
Ao analisar o confronto, o recurso previu uma partida bastante equilibrada entre as equipes com gols para ambos os lados. O placar da simulação terminou 2 a 1 para a equipe de Filipe Luís. Pedro e Arrascaeta marcaram os gols para o lado rubro-negro, enquanto Vitor Roque, fez para o Alviverde. Veja a simulação completa abaixo:
Simulação de Flamengo x Palmeiras
1º Tempo
0’ – Bola rolando! Clima de decisão no Maracanã. Flamengo começa pressionando com linha alta.
7’ – Primeira finalização: Samuel Lino recebe na ponta esquerda, corta para o meio e chuta de direita, fácil para Weverton.
12’ – GOL DO FLAMENGO!
⚽ Pedro
A jogada começa com Arrascaeta, que acha Emerson Royal nas costas da defesa. O lateral cruza rasteiro e Pedro, entre os zagueiros, desvia de primeira para o fundo do gol.
20’ – Palmeiras tenta responder com Veiga, que chuta de fora da área — Rossi encaixa.
33’ – GOL DO PALMEIRAS!
⚽ Vitor Roque
Jogadaça de Flaco Lopez pela direita com um cruzamento no segundo pau. Vitor Roque sobe mais que a defesa adversária e testa firme para marcar.
Intervalo:
📊 Posse de bola: Flamengo 53% – Palmeiras 47%
Finalizações: 5 x 4
2º Tempo
50’ – Flamengo começa melhor. Arrascaeta acerta o travessão após jogada individual!
57’ – CHANCE CLARA!
Arrascaeta recebe na entrada da área, limpa dois e bate colocado — defesaça de Weverton!
73’ – GOL DO FLAMENGO!
⚽ Arrascaeta
Cebolinha arranca pela esquerda, cruza forte. A zaga rebate mal, e Arrascaeta pega de primeira, de fora da área. A bola desvia em Murilo e mata o goleiro!
85’ – Palmeiras pressiona. Cruzamento perigoso de Piquerez, Rossi sai mal, a bola sobra para Vitor Roque, que chuta por cima!
90+5’ – Fim de jogo!
Estatisticas finais
|Finalizações
|13
|10
No gol
7
5
Posse de bola
52%
48%
Passes certos
418
405
Faltas
16
14
Cartões amarelos
2
3
