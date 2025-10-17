IA simula confronto decisivo entre Flamengo e Palmeiras pelo Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ocasião, o Lance! pediu para o Chat GPT simular o confronto entre as duas equipes. A tecnologia apontou para uma vitória do Rubro-Negro.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Ao analisar o confronto, o recurso previu uma partida bastante equilibrada entre as equipes com gols para ambos os lados. O placar da simulação terminou 2 a 1 para a equipe de Filipe Luís. Pedro e Arrascaeta marcaram os gols para o lado rubro-negro, enquanto Vitor Roque, fez para o Alviverde. Veja a simulação completa abaixo:

Simulação de Flamengo x Palmeiras

1º Tempo

0’ – Bola rolando! Clima de decisão no Maracanã. Flamengo começa pressionando com linha alta.

7’ – Primeira finalização: Samuel Lino recebe na ponta esquerda, corta para o meio e chuta de direita, fácil para Weverton.

12’ – GOL DO FLAMENGO!

⚽ Pedro

A jogada começa com Arrascaeta, que acha Emerson Royal nas costas da defesa. O lateral cruza rasteiro e Pedro, entre os zagueiros, desvia de primeira para o fundo do gol.

20’ – Palmeiras tenta responder com Veiga, que chuta de fora da área — Rossi encaixa.

33’ – GOL DO PALMEIRAS!

⚽ Vitor Roque

Jogadaça de Flaco Lopez pela direita com um cruzamento no segundo pau. Vitor Roque sobe mais que a defesa adversária e testa firme para marcar.

Intervalo:

📊 Posse de bola: Flamengo 53% – Palmeiras 47%

Finalizações: 5 x 4

2º Tempo

50’ – Flamengo começa melhor. Arrascaeta acerta o travessão após jogada individual!

57’ – CHANCE CLARA!

Arrascaeta recebe na entrada da área, limpa dois e bate colocado — defesaça de Weverton!

73’ – GOL DO FLAMENGO!

⚽ Arrascaeta

Cebolinha arranca pela esquerda, cruza forte. A zaga rebate mal, e Arrascaeta pega de primeira, de fora da área. A bola desvia em Murilo e mata o goleiro!

85’ – Palmeiras pressiona. Cruzamento perigoso de Piquerez, Rossi sai mal, a bola sobra para Vitor Roque, que chuta por cima!

90+5’ – Fim de jogo!

Estatisticas finais

Finalizações 13 10 No gol 7 5 Posse de bola 52% 48% Passes certos 418 405 Faltas 16 14 Cartões amarelos 2 3